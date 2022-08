Norris : McLaren "clairement" plus lent qu'Aston à Spa

Charger le lecteur audio

Ce dimanche à Spa-Francorchamps, McLaren est rentré bredouille pour la quatrième fois de la saison. Septième sur la grille de départ grâce aux pénalités, Daniel Ricciardo s'est longtemps maintenu dans le top 10, mais son deuxième arrêt tardif l'a vu victime de l'undercut de nombreux pilotes, si bien qu'il a chuté au 15e rang.

Dix-septième sur la grille de départ à cause de sa pénalité, Lando Norris n'est pas parvenu à remonter dans les points, et s'il a franchi la ligne d'arrivée 12e juste derrière Alexander Albon et Lance Stroll, le Britannique estime que c'est un résultat parfaitement logique pour McLaren.

"Je pense que c'est exactement ce à quoi je m'attendais", déclare Norris. "Je me suis retrouvé coincé derrière l'Aston [de Stroll] et la Williams [d'Albon]. Je pense que le rythme de l'Aston était clairement meilleur que le nôtre aujourd'hui. Mais la Williams est super rapide en ligne droite, et j'étais dans le train DRS, je ne pouvais pas faire grand-chose. Je pense que nous étions simplement là où nous méritions d'être."

Ricciardo et Norris s'étaient pourtant qualifiés dixième et onzième, mais le constat reste le même que lors des Grands Prix précédents : "Nous sommes toujours plus rapides le samedi que le dimanche. À mon avis, c'est juste un fait."

Lando Norris (McLaren)

Or, pendant ce temps, Alpine continue d'engranger les points et prend le large au quatrième rang du championnat des constructeurs. L'écurie tricolore a inscrit 68 unités lors des six derniers Grands Prix, McLaren seulement 30. "Ils sont bien plus rapides que nous, et cela fait une grande différence", confirme Norris. "Ici, c'est une question d'efficacité, d'avoir aussi peu d'appui que possible tout en ayant une voiture qui est quand même très performante dans tous les virages rapides et lents. Et c'est clairement ce que nous n'avons pas."

Prochaine étape : Zandvoort, où McLaren avait connu l'un de ses pires résultats en 2021 avec Lando Norris dixième et Daniel Ricciardo onzième. L'Anglais estime toutefois que les caractéristiques de la piste sont similaires à celles du Hungaroring, où il était le "meilleur des autres" au septième rang.

"C'est une piste à appui élevé, alors j'espère que cela nous ramènera un peu vers un rythme tel qu'à Budapest. Mais on ne sait jamais. C'était notre pire circuit la saison dernière. J'espère que ce ne sera pas le cas cette année, car certains problèmes que nous avions les années précédentes ne sont pas forcément si évidents cette année, et nous avons d'autres problèmes. Alors on verra. Ça ne peut pas être bien pire que ce week-end, j'espère", conclut-il.