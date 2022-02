Norris a eu "des petites discussions" avec la concurrence

Charger le lecteur audio

Formé par McLaren dans ses jeunes années et ayant rejoint la F1 avec la même structure de Woking, Lando Norris n'a connu aucune autre équipe depuis. Et le Britannique n'est pas prêt de s'en aller puisqu'il vient de signer un nouveau contrat de quatre ans avec McLaren. En conséquence, il se rend indisponible sur le marché et ferme la porte à de potentielles opportunités qui pouvaient se présenter au cours des prochaines saisons.

Et, visiblement, certaines équipes du plateau ont été attirées par le coup de volant du pilote McLaren. Norris a ainsi expliqué qu'avant de prolonger son contrat, il s'était brièvement entretenu avec la concurrence.

"Il y avait des petites discussions ici et là mais c'est tout, rien n'est allé bien loin. Dès que quelque chose se présentait, je continuais à aller voir Andreas [Seidl] et à avoir une conversation sur ce que l'avenir nous réservait. Il y avait de petites choses avec quelques équipes, aucune raison de mentir sur ce sujet, mais rien d'important."

Le Britannique n'a pas révélé quelles équipes s'étaient montrées intéressées, indiquant simplement que l'on pouvait le deviner facilement.

Il a ajouté : "Je pense que nous savions qu'il y aurait des opportunités avec d'autres équipes dans le futur. C'est un message fort que nous envoyons à tout le monde, [avec] la confiance mutuelle et à quel point je crois que McLaren peut se relever et revenir au sommet dans les prochaines années, même avec les opportunités qui pourraient se présenter dans les prochaines années."

Avec une pole, quatre podiums et 160 points inscrits, Norris a réalisé sa meilleure performance en 2021

En s'engageant avec McLaren jusqu'en 2025, Norris a cassé un contrat pluriannuel qu'il avait signé avec l'équipe britannique à peine neuf mois plus tôt, signe de la confiance accordée à un pilote ayant accumulé les bons résultats en 2021. S'il a admis que la signature de deux contrats en l'espace de neuf mois était "un peu étrange", Norris a surtout estimé que ce nouveau contrat sur le long terme lui donnerait un bel avantage.

"[L'ancien contrat] ne m'aurait jamais emmené jusqu'en 2025", a-t-il précisé. "Mais c'est davantage pour la solidarité dans l'équipe et pour la confiance mutuelle sur le long terme. Je vois cela comme un avantage pour moi, d'avoir ce contrat plus long et de rester ici pendant un certain temps, et un [avantage] pour l'équipe."

Selon Andreas Seidl, le directeur d'équipe, le nouveau contrat de Norris fait partie des efforts de stabilité entrepris par l'équipe pour réaliser ses objectifs. "Nous croyons fermement au talent de Lando, [nous] croyons qu'il peut absolument être un élément clé dans la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés", a expliqué Seidl. "La régularité et la continuité du côté du pilote sont également les clés du succès, surtout si vous avez déjà les bonnes personnes dans votre voiture."

"Donc, Zak [Brown, le PDG] et moi-même nous sommes récemment engagés avec Lando. Nous avons eu de bonnes discussions à propos de l'engagement fait des deux côtés depuis plusieurs années, et donc nous sommes très heureux d'avoir mis en place un nouveau contrat de quatre ans avec Lando. Zak, moi-même et toute la direction nous sommes également engagés avec l'équipe sur le long terme. Avec l'excellente équipe et les grands talents que nous avons en place, c'est aussi le signe que nous croyons que nous pouvons revenir au sommet en Formule 1."