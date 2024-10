Oakes apprend la patience face aux lents progrès d'Alpine

Oliver Oakes a pris les rênes d'Alpine en remplacement de Bruno Famin après la pause estivale. Plein d'espoir et de bonnes intentions en voulant pousser l'écurie française vers le haut, après une saison vraiment compliquée jusqu'à présent, le Britannique a rapidement compris que le succès ne viendrait pas du jour au lendemain.

Même s'il a beaucoup appris en aidant son équipe Hitech à remporter des victoires dans les championnats junior dans lesquels elle est engagée, changer la direction d'une écurie de Formule 1 est une toute autre affaire.

"C'est une tâche immense, je le savais avant de l'accepter", admet Oakes. "Je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans tout cela. Je pense que le mauvais côté est qu'il y a beaucoup à faire et que vous êtes en quelque sorte directement dans le bain, mais je pense que le bon côté est qu'il y a aussi des choses que vous pouvez améliorer rapidement."

"En outre, Luca [de Meo, PDG de Renault] et Flavio [Briatore, conseiller exécutif] nous soutiennent beaucoup, et je pense que c'est quelque chose qui m'enthousiasme. Je me rends compte que cela prend beaucoup de temps. Rien n'est aussi rapide que ce que vous espérez.

"Il faut faire preuve de patience et instaurer la confiance, car cette équipe a traversé beaucoup d'épreuves depuis quelques années. Nous devons nous assurer que nous faisons toujours les bons pas en avant."

Esteban Ocon, Alpine A524, Pierre Gasly, Alpine A524 Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Oakes savait en récupérant le poste de patron de l'équipe qu'il ne s'agirait pas d'une promenade de santé. Lors de sa prise de fonction, Alpine était huitième du championnat des constructeurs avec 11 points inscrits. À l'heure actuelle, l'écurie tricolore n'a marqué que deux points de plus et a perdu une position au classement, en se faisant doubler par Williams.

Bien que les circonstances ne soient pas faciles, Oakes avait indiqué rester positif pour la fin de saison, estimant que l'équipe pourrait retrouver de la performance d'ici-là. Toutefois, il explique cette fois-ci que les résultats se verront surtout la saison prochaine.

"J'espère que les gens d'Enstone sont suffisamment intelligents pour savoir d'où nous sommes partis, ce que nous avons fait, et qu'ils sont sur la bonne voie pour que nous puissions réaliser des performances d'ici la fin de l'année", a-t-il déclaré.

"Mais le véritable baromètre sera la façon dont nous commencerons l'année prochaine. Je pense qu'à l'heure actuelle, rien ne va radicalement changer d'ici la fin de l'année. Je pense que le véritable voyage est la façon dont nous allons traverser ces prochaines phases."

Il a également salué la contribution des pilotes Pierre Gasly et Esteban Ocon, qui restent motivés malgré des week-ends qui se ressemblent : "Pour être honnête, je pense qu'ils sont tous les deux, de mon point de vue, de très bonnes personnes avec qui travailler, extrêmement professionnels, il n'y a jamais eu d'inquiétude quant à leur motivation. Il est évident qu'ils sont frustrés, tout comme je le serais à leur place. Vous ne voulez pas passer votre dimanche sans avoir de possibilité de vous battre pour quoi que ce soit."

L'objectif à court terme est clair : une progression en 2025 qui servira de tremplin pour revenir dans la course l'année suivante, lorsque la nouvelle réglementation entrera en vigueur. "Il faut toujours être confiant", ajoute Oakes. "Je pense que la F1 est complexe, n'est-ce pas ? Je suis confiant, car nous devons travailler dur et nous n'avons pas oublié comment construire une bonne voiture de course. Mais je pense que là où nous en sommes, nous savons que nous devons nous améliorer."