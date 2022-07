Ocon : "On se bat avec une voiture très inconstante"

Charger le lecteur audio

Éliminé en Q2 après un samedi matin compliqué, Esteban Ocon est en manque de réponses au Grand Prix de France. Ses chances de signer un bon résultat sont a priori intactes, puisqu'il s'élancera dixième en profitant des pénalités moteur de Carlos Sainz et Kevin Magnussen, mais le pilote tricolore craint un mal profond sur sa monoplace. Alors que son coéquipier Fernando Alonso a signé le septième temps et démontré qu'Alpine pouvait nourrir quelques ambitions malgré des difficultés sur le Circuit Paul Ricard, Esteban Ocon cherche à identifier ce qui ne tourne pas rond. Il en veut pour preuve son incompréhensible 17e place lors de la troisième séance d'essais libres, qui ne présageait déjà rien de bon.

"C'est clairement une séance de qualifications décevante", lâche-t-il en réponse à Motorsport.com. "Une séance de qualifications horrible, je dois dire. On n'est pas là où on est censés être, je pense que la voiture a le potentiel pour être sixième ou septième. Donc on n'est pas satisfaits, mais on se bat avec une voiture très inconstante depuis quelques Grands Prix. On était dernier en EL3, ce qui n'est pas possible à ce stade. Que l'on soit cinquième en Autriche et dernier en essais libres ici, c'est impossible. Ce n'est pas là qu'on veut être. C'est quelque chose de difficile à régler, mais il y a certainement un problème essentiel que l'on doit trouver."

"Par exemple, je sens que j'avais beaucoup de survirage en fin de séance, je n'arrivais pas à contrôler l'arrière. Et les réglages sont généralement très proches entre les voitures, donc elle ne devrait pas se comporter comme ça. Je pense que les évolutions et tout ce que l'on apporte fonctionnent comme prévu. Mais on fait les montagnes russes avec le niveau de performance depuis quelques courses. Ce n'est pas possible. Ça a très bien marché en Autriche. On n'était nulle part à Silverstone. On finit dans les points mais pas là où l'on veut. Nulle part au Canada. Ça marche, puis ça ne marche plus, c'est difficile à comprendre."

L'an passé, après une mauvaise passe qu'il ne s'expliquait pas non plus, Esteban Ocon avait rétabli la situation grâce à un changement de châssis opéré par Alpine. Une piste qu'il n'exclut pas pour régler de nouveau un mal non identifié et pesant.

"On verra mais oui, on a eu des problèmes par le passé, on a vu des pièces cassées, que l'on ne parvenait pas à voir pendant deux ou trois Grands Prix", rappelle-t-il. "Et clairement, on ne peut pas se permettre que ça se produise si l'on veut se battre pour la quatrième place au championnat [constructeurs]."

"On part dans le top 10", conclut-il en se tournant vers la course d'aujourd'hui. "Et j'espère que l'on pourra gagner quelques places supplémentaires puis conserver notre position. Mais oui, on aura un déficit de performance, je pense."

Propos recueillis par Adam Cooper