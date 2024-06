Ocon s'en prend à Alpine : "J'ai fait mon job, pas l'équipe"

Décidément, les prises de parole à chaud chez Alpine ne manquent pas de sel ! Deux semaines après l'épisode de Monaco et une semaine après l'annonce de fin de collaboration entre l'écurie et Esteban Ocon, ce dernier s'est montré très amer après le Grand Prix du Canada, qu'il a pourtant terminé au dixième rang.

Il faut dire que le pilote au numéro 31 avait la neuvième place en ligne de mire en fin d'épreuve avant d'être dépassé dans les derniers tours par son équipier Pierre Gasly. Plus exactement, la consigne lui a été envoyée de laisser son équipier passer, avec comme justification que le numéro 10 pouvait mettre la pression sur Daniel Ricciardo.

Une explication à laquelle Ocon n'a pas goûté et il n'a pas manqué de le faire savoir au micro de Canal+ : "On a eu des problèmes d'énergie pendant la course mais c'est pas grave. On aurait dû faire neuvième à la fin. J'ai joué ma part du rôle, qui est de respecter les consignes d'équipe, comme j'ai toujours fait de toute façon."

"Malheureusement, on voit la trend qui va se passer jusqu'à la fin de l'année", a-t-il déclaré, estimant qu'il allait désormais être traité comme un numéro 2. "C'est pas correct. Moi j'ai fait mon job, pas l'équipe, sur cette course-là. C'est triste que ça se finisse comme ça à la fin de la course."

"À la fin, oui, clairement [je suis amer], parce que je fais une course où je pars dernier, je prends tous les risques qu'il faut, je dois finir neuvième et marquer deux points. Je suis content que l'on marque des points en tant qu'équipe mais on les aurait marqué tout autant si je ne laissais pas passer Pierre à la fin. Je sais pas d'où l'appel vient mais moi j'ai fait mon job, c'est le plus important. On discutera du reste en interne comme d'habitude."