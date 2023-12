O'Ward se sent plus proche que jamais d'un baquet en F1

À 24 ans, Patricio O'Ward fait les beaux jours de McLaren en IndyCar. Le Mexicain court pour Arrow McLaren SP depuis 2020 avec un certain succès, puisqu'il s'est classé à trois reprises dans le top 5 du championnat et a signé pas moins de 20 podiums dont quatre victoires en 64 courses. Ces résultats lui ont permis d'être éligible à la Super Licence.

En parallèle, dans un contexte où la relation entre McLaren et Álex Palou a tourné au vinaigre sur fond de volte-face de l'Espagnol, O'Ward noue des liens de plus en plus étroits avec la branche F1 de la marque ; il a mené ses premiers essais fin 2021, et son programme s'intensifie. Plus récemment, il a participé aux Essais Libres 1 du Grand Prix d'Abu Dhabi puis aux tests de fin de saison sur la même piste, où il s'est illustré en tournant à 0"269 du meilleur temps signé par Esteban Ocon.

"Du début de la journée à la fin de la journée, même de mon avant-dernier run en tendres à mon dernier run en tendres, mon apprentissage était énorme d'un virage à l'autre", relate l'intéressé. "Je crois être relativement proche [de la limite]. Je crois qu'il en reste encore, mais j'ai atteint un niveau vraiment agréable où j'avais le sentiment de maîtriser la voiture. J'ai fait plus de 100 tours aujourd'hui et mon cou a géré ça comme un champion, je suis vraiment fier. Vous n'imaginez pas tout le travail que j'ai fait sur mon cou ces deux dernières années. Je l'ai mis à rude épreuve jour après jour pour supporter ce dont ces voitures sont capables."

Ainsi, lorsqu'il lui est demandé s'il se sent plus proche que jamais d'un baquet en F1, O'Ward répond : "Absolument. Chaque fois que tu roules en EL1 ou en essais privés, ça fait plus de temps dans la voiture. Et cela montre que quelqu'un croit en toi et te donne cette opportunité pour que tu sois prêt si cette porte s'ouvre, en fin de compte."

Pato O'Ward (McLaren)

"Je suis pleinement concentré sur ce que je dois faire en IndyCar, car je veux offrir la victoire à l'Indy 500 à McLaren, je veux être celui qui la leur offre, car je suis avec eux depuis quatre ans, j'entame ma cinquième année. Et ce serait alors un sacré conte de fées de relever le défi de la Formule 1 et d'être aux avant-postes, ne pas simplement venir ici pour m'amuser."

Cependant, rares sont les pilotes qui sont parvenus à faire carrière en Formule 1 depuis les championnats américains de monoplaces, les exemples notables de Jacques Villeneuve et Juan Pablo Montoya venant à l'esprit. O'Ward est parfaitement conscient qu'il s'agit de deux mondes différents.

"Cela prend du temps de s'adapter à la manière de travailler différente et à l'ambiance différente dans un paddock de Formule 1", déclare-t-il à Racer. "L'ambiance dans un paddock de Formule 1 est vraiment plus orientée vers le business, et actuellement, c'est en IndyCar que je me sens chez moi. Quand je viens sur un week-end de Formule 1, je me sens parfois un peu comme un outsider. Ça va de mieux en mieux au fur et à mesure que j'apprends davantage et que je me mets dans des situations où je n'ai jamais été auparavant, mais ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain."

Que les opportunités en F1 se multiplient pour O'Ward est en tout cas source de motivation pour lui. "C'est une opportunité plus qu'un cadeau, car les opportunités, il faut en tirer profit ; les cadeaux, on les apprécie juste. Aussi plaisant soit-il de piloter une Formule 1, j'ai énormément travaillé et je vais encore avoir beaucoup de travail à faire pour être au niveau que je dois atteindre dans une ambiance si différente de celle dont j'ai l'habitude."

"Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Pour avoir la même sensation qu'actuellement en IndyCar, qui est juste une deuxième nature pour moi, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre", conclut-il.

Propos recueillis par Filip Cleeren