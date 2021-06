Pérez : "Albon m'a expliqué tous les problèmes qu'il a eus"

Vainqueur de son premier Grand Prix avec Red Bull Racing à Bakou le week-end dernier, le deuxième seulement de sa carrière, Sergio Pérez a repris ses esprits et pris du recul sur sa performance. Le Mexicain a répondu présent après la mésaventure pneumatique qui a éliminé son coéquipier Max Verstappen lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, permettant à Red Bull de sauver brillamment les meubles en dépit d'un doublé qui s'est évaporé à quelques tours du drapeau à damier.

Recruté par l'écurie de Milton Keynes dans l'optique de jouer les deux titres mondiaux, après des expériences jugées décevantes avec Pierre Gasly puis Alexander Albon, Pérez a démontré que Red Bull pouvait compter sur lui et qu'il avait accéléré son adaptation après son début de saison parfois un peu plus compliqué. Ce qu'il retient surtout quelques jours après son succès, c'est l'esprit d'équipe dont ont fait preuve aussi bien Verstappen qu'Albon, toujours réserviste pour l'écurie. Le Néerlandais a assisté au podium tandis que le Thaïlandais n'a pas manqué de féliciter l'heureux vainqueur malgré la situation à son désavantage.

"Je pense que nous avons une bonne équipe", assure Pérez. "Ce qu'a fait Max était super à voir. Il méritait vraiment de gagner, il a tout fait à la perfection ce week-end. Il a simplement été très malchanceux. C'était vraiment une victoire pour lui. Et Alex aussi, il a tellement travaillé au simulateur avec les ingénieurs."

"Je me souviens que lorsque je suis arrivé ici, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi ouvert avec moi. Mais il m'a expliqué tous les problèmes qu'il avait eus, comment la voiture fonctionnait. C'était très sympa de sa part, dès le premier jour. J'ai vraiment apprécié ça, et j'apprécie le travail qu'il fournit week-end après week-end avec l'équipe ainsi qu'au simulateur. C'est du travail d'équipe, et au bout du compte nous sommes là grâce à chaque individualité de cette équipe."

S'il a perdu son volant, Albon est en effet resté très intégré à l'équipe Red Bull, cumulant le rôle de pilote de développement ainsi que de réserviste à la fois pour RBR et AlphaTauri, tout en bénéficiant d'un programme de compétition partiel en DTM.

Pour Red Bull, le début de saison confirme la volonté affichée de ravir les titres mondiaux à Mercedes, avec des signes qui ne trompent pas mais qu'il faudra toutefois confirmer dans la durée. Avec la victoire de Verstappen à Monaco et celle de Pérez à Bakou, c'est par exemple la première fois que l'écurie autrichienne s'impose deux fois consécutivement en Formule 1 depuis 2014 (Daniel Ricciardo en Hongrie puis en Belgique).

"Ce n'est que le sixième Grand Prix", tempère toutefois Pérez. "Peu importe où nous sommes maintenant, ce qui compte, c'est là où nous finirons à Abu Dhabi. Nous devons continuer à travailler, faire en sorte de maximiser le potentiel de la voiture. Il y a encore un long chemin à parcourir. Nous devons rester concentrés. Maintenant, ce qui s'est passé appartient à l'Histoire, et nous devons continuer à regarder devant nous."