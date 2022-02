Pourquoi les Flèches d'Argent sont de retour chez Mercedes

Charger le lecteur audio

Pendant deux ans, Mercedes a délaissé la traditionnelle couleur des Flèches d'Argent pour le noir. Au printemps 2020, le mouvement Black Lives Matter prenait de l'ampleur après le meurtre de George Floyd, un Américain noir, par un policier ; Lewis Hamilton était ouvertement militant de cette cause, et la marque à l'étoile a alors adopté une livrée d'ébène afin de symboliser son engagement contre le racisme ainsi que les discriminations en général.

Ce vendredi, Mercedes a dévoilé sa monoplace pour la saison 2022 de Formule 1, la W13, qui marque un retour à une parure argentée. C'est une question d'ADN, à en croire les propos du directeur technique Toto Wolff, qui insiste toutefois sur le fait que le noir, présent sur la partie inférieure de la carrosserie, n'est pas abandonné. Lewis Hamilton et les membres du programme de jeunes pilotes étaient d'ailleurs vêtus de noir pour la présentation officielle, tandis que George Russell et les dirigeants de l'écurie arboraient du blanc.

"La livrée noire était une démonstration claire de notre intention et de notre mission : devenir une équipe plus diverse et inclusive", déclare Wolff. "C'est devenu une partie de notre ADN, mais la couleur argentée des Flèches d'Argent est tout autant dans notre ADN, c'est notre histoire. Notre écurie des Flèches d'Argent est progressivement devenue plus diverse, plus inclusive, et par conséquent, nos couleurs seront l'argent et le noir à l'avenir."

Gros plan sur la Mercedes W13

"Accroître la diversité de notre équipe n'est pas une question de quota. Il s'agit de recruter les toutes meilleures personnes, qu'importent leur ethnicité, leur genre, leur religion ou leur orientation sexuelle. En inspirant des gens qui pourraient sinon croire ne pas être faits pour une carrière en ingénierie, en technologie ou en sport auto, notre travail va accroître l'ensemble de talents à notre disposition. Une main-d'œuvre diverse entraîne la performance."

La lutte de Mercedes contre les discriminations et pour la diversité ne s'arrête effectivement pas à la livrée, puisque le constructeur allemand a lancé fin 2020 le programme Accelerate 25, visant à ce que 25% de ses recrues proviennent de démographies sous-représentées. En 2021, ce nombre était de 38%, ce qui a permis au taux de femmes dans l'écurie de passer de 12% à 14%, tandis que les minorités ethniques ont vu leur représentation doublée, de 3% à 6%. Mercedes et Lewis Hamilton ont également lancé une œuvre caritative baptisée Ignite, visant à initier davantage ces démographies sous-représentées aux domaines scientifiques.

Rappelons que la Mercedes W13 est censée faire ses premiers tours de roue dès aujourd'hui lors d'un shakedown à Silverstone, toutefois sous la menace de la tempête Eunice.