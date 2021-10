Pourquoi Hamilton a qualifié Bottas de "meilleur équipier"

Au début du mois de septembre, Mercedes a confirmé que Valtteri Bottas serait remplacé par George Russell lors de la saison 2022 du Championnat du monde de Formule 1. Si cette annonce était loin d'être un secret bien gardé, le message d'adieux de Lewis Hamilton envers le Finlandais a quant à lui étonné la grande majorité des observateurs. "[Bottas] est le meilleur coéquipier avec qui j'aie eu le plaisir de travailler", avait écrit le septuple Champion du monde sur son compte Instagram.

Pourtant, si l'on se penche sur les résultats bruts, la dynamique Hamilton-Bottas est uniquement allée dans le sens du Britannique. En cinq saisons, Hamilton a toujours battu Bottas, que ce soit en matière de pole positions, de victoires ou de points inscrits. Plus tôt dans sa carrière, Hamilton a connu des adversaires plus coriaces, tels que Fernando Alonso en 2007, Jenson Button de 2010 à 2012 et Nico Rosberg de 2013 à 2016.

Certains s'attendaient donc à voir l'un de ces trois noms apparaître plutôt que celui de Bottas dans le débat du meilleur coéquipier de Hamilton. Soumis à quelques critiques à la suite de son post Instagram, Hamilton a été invité à clarifier son propos lors d'une interview avec Sky Sports Italie. "J'ai récemment fait un commentaire sur mon coéquipier actuel en disant qu'il était le meilleur de tous, mais il faut comprendre ce que cela signifie", a expliqué le pilote Mercedes.

Selon lui, l'esprit d'équipe de Bottas et la facilité à partager des informations sensibles ont fait toute la différence. "Nous sommes dans une discipline où vous essayez de gagner deux championnats différents. Nous essayons tous les deux de gagner le titre des pilotes, mais notre travail est de gagner le titre des constructeurs aussi, donc il faut travailler en équipe", a-t-il ajouté.

"Pour la première fois, j'avais un coéquipier avec qui je communiquais vraiment : 'Tu sais, j'ai senti ça...', 'j'ai eu ce feeling...' On ne se cachait rien, on essayait de s'améliorer en s'aidant mutuellement à être la meilleure version de nous-mêmes. Cela n'est jamais arrivé avec d'autres pilotes auparavant. C'est quelque chose d'unique. Et en tant qu'être humain, il est fantastique. Une fois que l'on quitte la piste, on se parle comme des gentlemen. Il n'y a pas de magouilles."