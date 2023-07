Pourquoi Verstappen et Hamilton ont échappé à une enquête

L'incident s'est passé en fin de SQ1. Alors qu'il venait de voir son meilleur tour annulé pour passage hors piste, Lewis Hamilton s'est relancé pour une ultime tentative juste avant le dernier virage. Max Verstappen sortait de son côté de l'avant-dernier virage dans un tour lancé.

Ce qu'il s'est passé

Hamilton tentait, avant de se lancer, de laisser un écart se creuser avec Yuki Tsunoda devant lui. Pendant qu'il faisait cela, il n'a pas été prévenu à la radio de l'arrivée de Verstappen jusqu'à ce que le Néerlandais soit juste derrière lui.

Les deux hommes ont ensuite accéléré quasiment de concert dans le dernier virage. Visiblement mécontent de ce qu'il a qualifié de gêne, le Néerlandais a par la suite maintenu son effort et s'est fait un point d'honneur de passer le premier virage devant le Britannique, puis à le maintenir derrière lui une partie de la ligne droite avant de lâcher.

Ce faisant, le double Champion du monde n'a pas semblé accélérer normalement après le premier virage, puis a fait des gestes furieux en direction de Hamilton. Ce dernier, dans le cockpit, a lancé "Verstappen vient juste d'avorter son tour".

Le bilan de cette séquence est que pendant que Hamilton n'a pas eu la possibilité de lancer correctement son tour puisque Verstappen l'en a empêché, ce qui a entraîné son élimination directe, le Néerlandais avait de son côté signé son meilleur temps personnel dans le dernier secteur, profitant notamment de l'aspiration de la Mercedes.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Ce que les deux côtés disent de l'incident

Motorsport.com a demandé aux deux parties d'expliquer l'incident, à la suite de la victoire de Verstappen lors du sprint, mais a également interrogé la FIA.

Max Verstappen : "Il m'a bloqué dans le dernier virage, donc j'ai dû freiner davantage et j'ai perdu environ trois dixièmes. Ce n'était donc pas idéal [et] je pense que ce n'était pas correct. Mais il y avait encore quelques secondes au compteur [et] je n'étais pas sûr que le chrono allait suffire, donc je voulais continuer. Mais, oui, j'ai manqué de temps, d'espace, avec les deux voitures comme ça. C'est un peu dommage."

Toto Wolff : "Oui, je pense que l'erreur est venue de notre côté : la communication entre Lewis et nous ne lui a pas donné la bonne information pour s'écarter de la trajectoire de Max. Et je pense que personne ne veut être dans la trajectoire de quelqu'un parce que si vous gênez, vous êtes pénalisé. Ce n'était donc pas le but recherché."

"D'un autre côté, le virage 1 c'était un acte de vengeance. C'était juste pour s'assurer que [le tour de Hamilton] soit gâché. L'une n'était donc pas intentionnelle, mais l'autre l'était. Mais qui s'en soucie ? Au bout du compte, nous avons réfléchi à la question de savoir si cela allait changer notre course ou non. Mais je pense qu'ils vont en parler lors du briefing des pilotes la semaine prochaine."

Pourquoi la FIA n'a même pas lancé d'enquête

Selon les informations de Motorsport.com, ni Red Bull ni Mercedes n'ont rapporté l'incident dans les secondes qui ont suivi. À aucun moment le système d'information de la FIA n'a donc indiqué que l'incident avait été "noté" par la direction de course et donc renvoyé vers les commissaires pour juger si une enquête était nécessaire.

Mercedes a plus tard suite évoqué l'incident auprès de la fédération mais sans avoir l'intention de lancer une enquête, jugeant que l'information donnée trop tardivement à Hamilton pouvait le mettre à la merci d'une pénalité si jamais les commissaires se penchaient sur le cas des deux pilotes.

Selon nos informations, la FIA va effectivement évoquer l'incident dans son ensemble lors du briefing d'avant Grand Prix de Grande-Bretagne.