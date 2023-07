Comment Norris a "tout perdu" lors du sprint du GP d'Autriche

Bénéficiant pour ce GP d'Autriche de la McLaren MCL60 dotée des nouveautés, Lando Norris en a fait bon usage en se qualifiant quatrième pour la course de ce dimanche et même troisième pour le sprint de samedi.

Auteur d'un bon départ lors de ce dernier, il était aux premières loges pour assister à la lutte musclée entre les pilotes Red Bull. Au virage 3, il semblait même en position de pouvoir profiter à plein du fait que Max Verstappen dirigeait son équipier hors piste sans se soucier de la trajectoire idéale. Toutefois, les ennuis ont débuté à ce moment-là.

Victime d'une légère glissade alors qu'il allait s'infiltrer à l'intérieur, le Britannique a un temps perdu le contrôle de sa MCL60 et manqué de percuter Verstappen. Toutefois, en évitant ce contact et en étant à très petite vitesse, il a alors vu son anti-calage se déclencher à la sortie du virage.

"J'ai juste glissé un peu et je me suis retrouvé avec l'anti-calage enclenché [...]", a-t-il expliqué pour Sky Sports. "Cela m'a tout coûté. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Mon virage 3 était correct, je pense. C'était évidemment très serré, mais l'anti-calage s'est déclenché et j'ai tout perdu. J'étais pratiquement au point mort [à la réaccélération] et je regardais tout le monde me dépasser."

Interrogé ensuite par Motorsport.com sur le sujet, il a expliqué : "C'est plutôt que j'ai perdu l'arrière en tournant dans le virage, juste parce que les pneus étaient froids et qu'il était un peu difficile de faire fonctionner les inters tout de suite."

Lando Norris devant Charles Leclerc.

"J'ai donc perdu l'arrière, j'ai glissé plus loin sur la piste et j'ai failli les percuter [les Red Bull]. Pour éviter ça, j'ai dû freiner à nouveau et, à une vitesse si lente avec pratiquement aucune adhérence, j'ai un peu bloqué les pneus arrière, ce qui a entraîné l'anti-calage. C'était plus de l'ordre de la malchance que de l'ordre du problème, d'après ce que j'en sais. Et c'est littéralement tout. Je pense que c'était juste de la malchance à ce moment-là."

"Je n'ai pas eu l'impression d'y aller trop fort, je n'ai pas eu l'impression d'avoir été trop loin. J'ai juste tourné, j'ai perdu l'arrière avec des pneus froids au premier tour, et c'est comme ça que ça arrive parfois. C'est dommage, car cela m'a coûté le reste de la course, puisque nous avions la possibilité de marquer de bons points et de nous battre avec les Aston, je dirais."

Après cela, Norris est passé de la troisième à la neuvième position sur la piste, avant de perdre une place supplémentaire en étant dépassé par Charles Leclerc entre les virages 4 et 5. Le pilote McLaren a rallié l'arrivée au neuvième rang, notamment dépassé en fin de course par Nico Hülkenberg et George Russell, chaussés de slicks quand lui était resté sur les intermédiaires.

"La décision a été difficile à prendre. Les gars [qui ont changé de pneus] n'ont réussi à repasser que dans le dernier tour, donc c'était difficile. C'est une décision difficile à prendre. On peut avoir l'air d'un héros. Dans les deux cas, ce n'est pas une simple réponse 'oui' ou 'non'. Je suis satisfait de notre décision de rester en piste."

"S'il y avait eu une voiture de sécurité, s'il y avait eu quelque chose, les autres auraient eu l'air d'idiots. Dans ce cas, c'est nous qui passons pour des idiots. Parfois, ça va et ça vient. Nous avons perdu deux positions dans les deux derniers tours, mais nous les avions déjà perdues dans le virage 3 au premier tour."

Avec Matt Kew et Jonathan Noble