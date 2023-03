Red Bull a surmonté des compromis "pas idéaux"

Charger le lecteur audio

L'incertitude régnait autour de la hiérarchie en Formule 1, et les premières qualifications de la saison 2023 ont permis d'éclaircir la situation. La menace Aston Martin ne s'est pas concrétisée, et alors qu'une bataille très serrée s'annonçait pour la pole position, Red Bull a contre toute attente signé le doublé en Q3, Max Verstappen devant Sergio Pérez. Leur plus proche poursuivant, Charles Leclerc, était relégué à près de trois dixièmes, le Monégasque n'ayant effectué qu'un run dans cette dernière phase de la séance.

"Le week-end a commencé de manière un peu difficile hier, et aujourd'hui", confie Verstappen, qui n'était en tête d'aucune séance d'essais libres, ni de la Q1 ou la Q2. "Je n'ai pas vraiment trouvé mon rythme. Mais heureusement, en qualifications, je crois que nous sommes parvenus à assembler les meilleurs éléments."

"Je ne me rappelle pas avoir déjà connu des qualifications aussi serrées !" s'exclame pour sa part Pérez. "Dès la Q1 et la Q2, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Alors on ne peut rien laisser au hasard si l'on veut obtenir la meilleure place possible sur la grille. En fin de compte, je n'étais pas complètement à l'aise avec l'équilibre. Je suis convaincu qu'on peut toujours améliorer d'un dixième dans son tour."

"J'ai été agréablement surpris d'être en pole après les difficultés que j'ai eues en essais libres", ajoute Verstappen. "C'est positif, et notre voiture est habituellement meilleure en course."

Non seulement Red Bull est effectivement à son aise le dimanche, même si cela reste à vérifier avec la RB19, mais l'écurie anglo-autrichienne a mis toutes les chances de son côté pour réussir en course, quitte à compromettre les qualifications.

"Nous sommes bien mieux préparés pour la course", assure Pérez. "Nous avons plutôt une voiture faite pour la course, actuellement. Nous savions devoir faire des compromis pour les qualifs, et nous les avons faits. Ils n'étaient pas idéaux. Mais espérons que ça portera ses fruits demain et que nous pourrons faire une course très solide." Jusqu'à présent, le pari est gagnant.

