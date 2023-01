Red Bull : "Verstappen peut-il progresser ? Bien sûr que oui"

Charger le lecteur audio

Max Verstappen semble être au sommet de son art. Après avoir éradiqué les nombreuses fautes de pilotage qu'il commettait jusqu'à 2018, le pilote Red Bull a gagné en constance et a multiplié les performances de classe mondiale, jusqu'à remporter 15 des 22 Grands Prix au programme l'an passé. Les courses dont il passe à côté sont décidément de plus en plus rares.

Cependant, tout n'est jamais parfait, en témoignent les propos de Guillaume Rocquelin en novembre dernier : ingénieur de course de Sebastian Vettel de 2010 à 2013 et directeur de l'ingénierie course de 2015 à 2022, l'actuel dirigeant du Red Bull Junior Team avait estimé que Verstappen n'était pas un pilote aussi complet que Vettel, notamment dans le domaine de la technique.

Paul Monaghan, actuel ingénieur en chef de la structure de Milton Keynes, n'est manifestement pas d'accord. "Max est extrêmement doué au niveau de la technique", déclare Monaghan au site officiel de la F1. "Il a beaucoup travaillé dans sa jeunesse, souvent guidé par son père [Jos Verstappen], et on en voit les fruits. Il sait de quoi il parle dans la voiture, et il sait ce qu'il veut. Avec ses ingénieurs, ils savent comment avoir une voiture qu'il trouve agréablement équilibrée, facile à piloter… enfin, pas forcément facile à piloter, mais conduisible, qui prend suffisamment soin des pneus pour qu'il puisse gérer un problème."

La suite est de mauvais augure pour la concurrence : Monaghan estime que Verstappen conserve une nette marge d'amélioration à l'avenir. "Si l'on regarde son palmarès des dernières saisons qu'il a passées avec nous, c'est éblouissant. Il n'accomplirait pas cela s'il n'était pas un pilote exceptionnel. Peut-il progresser ? Bien sûr que oui... il ne va peut-être pas me remercier d'avoir dit ça. Je pense qu'il y a des domaines où il peut faire un peu mieux. Il va puiser en lui-même et réfléchir à ce qu'il pourrait mieux faire lors d'une saison, et c'est à nous de lui donner une voiture lui permettant de démontrer ses compétences", conclut-il.

