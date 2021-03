Le retard de Vettel à l'issue des essais : "100 tours !"

Ces essais de pré-saison ne se sont décidément pas passés comme prévu pour Sebastian Vettel. Le nouveau pilote Aston Martin a perdu un certain temps de piste à cause de problèmes liés à la boîte de vitesses puis au turbo, à tel point qu'il n'a parcouru que 117 tours, moins que tous les autres pilotes titulaires en Formule 1. Pire encore, il n'a pu faire aucune simulation de qualifications, son meilleur temps étant un 1'33"742 avec les pneus C3, à près de cinq secondes de la référence établie par Max Verstappen et à plus de trois secondes de celle de son coéquipier Lance Stroll. Cependant, le quadruple Champion du monde fait preuve de philosophie et refuse de céder à l'inquiétude.

Lire aussi : Testez l'accès gratuit Motorsport PRIME sans pub 30 jours

Sebastian, où en sont votre équipe et votre voiture au terme de ces essais ?

Bien évidemment, nous avions davantage de tours au programme pour les trois jours. Effectivement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Où nous situons-nous ? Je pense que c'est très difficile à dire en matière de compétitivité, nous n'avons pas fait beaucoup de runs similaires à ceux des autres pour nous donner une sorte de comparaison. Mais je ne trouve pas ça si important, car nous aurons la réponse dans deux semaines de toute façon. À partir de maintenant, vous [journalistes] allez avoir deux belles semaines de spéculation, mais je pense que c'est dans deux semaines que nous verrons vraiment la hiérarchie.

Je pense que pour nous, pour moi, c'était extrêmement utile de faire davantage de tours aujourd'hui. Les conditions de piste étaient meilleures, plus constantes, et à ce stade, chaque tour est extrêmement important pour que je comprenne la voiture et comment elle veut être pilotée. C'est vraiment intéressant et j'y prends du plaisir.

Je pense qu'il reste beaucoup de choses que je peux améliorer, beaucoup de choses que nous pouvons améliorer. Nous avons évidemment énormément à apprendre sur les réglages de la voiture notamment, mais tout le monde est dans la même situation. Avec trois jours d'essais, il est impossible de tout faire. Je pense que j'aurai beaucoup à apprendre lors des deux premières courses, et nous partirons de là.

Avez-vous fait le moindre tour d'attaque ? Cela aurait-il été utile ?

Ça l'aurait été, mais je n'en ai pas fait. Mais à vrai dire, plus important qu'un tour, c'est de vraiment comprendre la voiture. Pour cela, je pense que ça aide de simplement faire de plus en plus de tours. Ensuite, faire un tour d'attaque, c'est juste rassembler tous les éléments, ou les leçons que l'on apprend ou acquiert ; ça ne m'inquiète pas. C'est évidemment une case que nous n'avons pas cochée ; je suis sûr qu'une fois venus le week-end de course et les qualifications, nous verrons.

La première course est la première course, et si ça se passe comme prévu, il y en aura 22 autres après, donc nous avons plein de temps et l'année va être chargée. Nous allons évidemment essayer de bien la commencer. Nous avons connu des essais mitigés avec des pépins. Mais je suis toujours enthousiaste et je suis sûr que vous savez que nous résoudrons les petits problèmes que nous avons et que nous serons en meilleure forme dans deux semaines.

Quel retard avez-vous sur ce à quoi vous vous attendiez ?

Cent tours ! Bien sûr, j'aurais aimé avoir juste plus de kilométrage. C'est le principal. Cette journée a été très chargée et j'ai essayé de tirer profit du temps de piste, ce que je pense avoir fait, et c'était très bien pour moi, j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant, il s'agit évidemment de se rappeler toutes ces choses, de donner du feedback et de ne pas oublier d'aller de l'avant. Voilà, c'est la clé. Il y a beaucoup de trains de pneus que nous n'avons pas utilisés parce que nous n'avons pas roulé. Comme je l'ai dit, dans l'ensemble il me manque probablement 100 tours, et c'est sûrement quelque chose de similaire pour Lance, ni lui ni moi n'avons eu ce que nous voulions [117 tours pour Vettel, 197 pour Stroll, ndlr]. Mais ce n'est pas un drame, c'est comme ça et il faut passer à autre chose.

Y a-t-il un sentiment d'excitation lié au fait d'être dans une telle situation à ce stade de votre carrière ?

Oui, mais je ne suis pas trop préoccupé. Peut-être que c'est l'âge, peut-être que c'est l'expérience, mais il y a dix ans, j'aurais probablement paniqué à cet instant. Cela dit, si je paniquais maintenant, est-ce que ça aiderait ? Probablement pas. Donc nous essayons juste de faire ce que nous avons à faire et d'utiliser le temps dont nous disposons. Nous avons quand même roulé, et pour moi, les tours d'aujourd'hui ont été super utiles. Donc ça pourrait être pire. Ça pourrait être mieux mais ça pourrait être pire.

Je pense qu'il s'agit de rester calme, de faire une chose à la fois et d'avancer le moment venu. Même pour ceux qui n'ont pas eu de problèmes et ont fait beaucoup de tours, je ne pense pas que l'on puisse acquérir toutes les informations sur les nouvelles voitures, les nouveaux pneus et les changements faits dans l'hiver en seulement une journée et demie dans la voiture. Mais soyons honnêtes, c'est difficile de s'entraîner, nous avons besoin d'être dans la voiture et de rouler. On peut faire du simulateur tout l'hiver mais ce n'est pas pareil. Sortir de la voiture après une journée et demie et être au même niveau qu'après 17 courses en [23] semaines l'an dernier, je pense que ce n'est pas possible. Cela va naturellement prendre un peu de temps de se mettre à niveau, mais il y a certainement des gens qui ont besoin de plus de temps, d'autres de moins.

Propos recueillis par Jonathan Noble