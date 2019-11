Ricciardo : "Avec Ocon, pas d'inquiétudes, pas de craintes"

Après une première année passée à découvrir la maison Renault, au volant d'une monoplace dont le niveau de performance a trop souvent été décevant, Daniel Ricciardo s'apprête à accueillir l'an prochain un nouveau coéquipier. Esteban Ocon succédera à Nico Hülkenberg et tentera à coup sûr d'insuffler un nouvel élan à l'écurie, d'autant que c'est la mission qui lui a été clairement confiée par Cyril Abiteboul. Ce dernier a également reconnu qu'il y aurait probablement "des défis à relever" dans la gestion des pilotes. Cependant, Daniel Ricciardo n'est pour sa part pas vraiment préoccupé par cette collaboration future.

Lire aussi : Ocon chez Renault dès décembre, avec la bénédiction de Mercedes

"Avec Esteban, pas d'inquiétudes, pas de craintes, pas de doutes", assure l'Australien. "Je le respecte comme compétiteur. Je suis certain qu'il me respecte, mais est-ce qu'il arrivera en voulant s'installer dans l'équipe ? Absolument. Encore une fois, il y aura ce respect avec l'esprit de compétition, et tant qu'il y aura ça, ça ira : je veux le battre, il veut me battre, nous ne sommes pas idiots. On a déjà connu ça une ou deux fois, mais tant que l'on se respecte, c'est ce qu'il faut. Nous n'avons pas besoin d'être les meilleurs potes non plus, mais nous essaierons de faire marcher tout ça."

Le respect "vraiment essentiel"

Ricciardo en veut pour preuve son passé, même si les relations ont parfois fait quelques étincelles lorsqu'il a côtoyé Sebastian Vettel puis Max Verstappen chez Red Bull Racing. Néanmoins, jamais le moindre point de non-retour n'a été atteint, grâce selon lui à un critère éminemment important : le respect. "Je suppose que je suis plutôt facile à vivre", avance-t-il. "Oui, je suis un compétiteur en piste. Avec Seb aussi, je crois qu'il y avait juste du respect, et avec Max nous étions concurrents mais je respectais son talent, ses capacités, et lui aussi je crois. Si l'on a le respect, c'est vraiment l'essentiel pour que tout reste en ordre."

S'il n'est pas inquiet pour 2020, Ricciardo admet qu'il regrettera probablement les bonnes relations de travail tissées avec Hülkenberg ces derniers mois. Pour l'Allemand, l'avenir s'écrira à court terme sans Formule 1, faute de volant disponible sur la grille. "Il est cool", confie Ricciardo. "Je pense qu'il a encore du temps en F1 s'il le veut. Son talent le lui permet, assurément. Je n'ai pas peur pour lui s'il ne revient pas en F1. C'est un gars plutôt branché, assez doué en affaires, donc s'il va faire autre chose, ça ira."

"C'était assez facile", insiste-t-il. "C'était simple de travailler avec lui, il fait ce qu'il a à faire sans faire d'histoires. Je crois aussi qu'avant de débuter cette saison, nous avions tous les deux du respect l'un envers l'autre, et ça aide, tant que l'on ne ressent pas le besoin de faire quelque chose d'étrange. Je ne dis pas que j'ai connu ça par le passé, ce n'est pas le cas, mais ça a rendu la transition assez facile pour moi. Lors de l'intersaison on s'est un peu marrés, après les Grands Prix on peut aller boire un verre."