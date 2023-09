Sainz-Leclerc : Rosberg conseille à Vasseur de clarifier les choses

Si elle a pu croire à la victoire pendant un temps avec la pole position de Carlos Sainz et la troisième place de Charles Leclerc en qualifications, la Scuderia Ferrari n'a pas tardé à perdre ses espoirs à domicile face à une Red Bull RB19 finalement supérieure.

Il n'a fallu que 15 tours à un Max Verstappen patient pour faire sauter le verrou Sainz et s'emparer de la tête du Grand Prix d'Italie, après quoi les deux bolides rouges se sont livré de belles batailles jusqu'à la fin de la course – sans pouvoir résister à la seconde Red Bull de Sergio Pérez non plus. La lutte pour le podium a été intense jusqu'au dernier tour, avec des changements de trajectoire sans concession de Sainz et un blocage de roue non négligeable de Leclerc au premier virage.

Ferrari avait indiqué à ses pilotes qu'ils pouvaient se battre mais ne devaient pas prendre de risques, et les ingénieurs de la Scuderia auront certainement eu quelques sueurs froides sur le muret des stands. Les SF-23 s'en sont tirées indemnes, mais Nico Rosberg estime que la légendaire écurie transalpine est passée trop près de la catastrophe.

"Pour nous c'était super, mais c'est passé si près de l'accident ! Surtout la dernière fois avec un très gros blocage de roue de Charles, si près de l'accident !" s'exclame le Champion du monde 2016 sur le podcast de Sky Sports F1.

Nico Rosberg

Rosberg sait de quoi il parle : lui-même a connu plusieurs collisions dommageables avec son coéquipier Lewis Hamilton lorsqu'ils luttaient pour le titre chez Mercedes, ainsi que d'autres incidents sans dégâts. Amis depuis leur jeunesse, leur relation en avait pâti. Et bien que l'on ne retrouve pas encore les mêmes signes du côté du duo Sainz-Leclerc, Rosberg préconise de prévenir plutôt que guérir.

"Je disais à Fred Vasseur après la course que je lui recommande très fortement de demander aux deux pilotes de venir le voir – pas le team manager ni quelqu'un d'autre, car c'est lui qui a le plus d'autorité", estime Rosberg, qui a évolué sous les ordres de Vasseur lorsqu'il a remporté le GP2 Series en 2005. "Peut-être même d'abord l'un, puis l'autre, puis les deux, car comme ça on a vraiment la version de l'un et de l'autre : il est extrêmement important d'être proactif."

"Sinon, si un pilote ou l'autre – dans ce cas ce sera surtout Charles – a du ressentiment, ça peut rapidement dégénérer. À la course suivante, il se dira : 'Bon, je ne vais pas céder la prochaine fois', ou 'Je vais faire pareil la prochaine fois pour prendre sa revanche'. [Vasseur] doit gérer ça de manière pragmatique et essayer d'apporter son soutien tout en étant neutre. Il a dit qu'il allait le faire, alors ce serait cool d'être dans cette pièce, mais ce n'est pas possible", sourit l'Allemand.

Charles Leclerc n'a toutefois pas vraiment été dérangé par la défense agressive de son coéquipier, comme il l'a fait savoir après la course : "Nous bougions tous les deux un peu trop au freinage, mais au final, je n'ai pas à me plaindre. C'est ce que j'aime dans la course, l'adrénaline que l'on ressent quand on se bat l'un contre l'autre. C'était vraiment amusant. Carlos était à la limite du côté de la défense, et moi à la limite du côté de l'attaque."

"Pour nous deux, c'est très important d'être sur le podium ici à Monza, alors nous avons tout donné. J'ai toujours dit que c'est comme ça que j'aime la course. Aujourd'hui, j'ai adoré. Nous allons nous entretenir avec Fred ; je suis sûr qu'il a besoin d'un peu de repos pour l'instant, car son rythme cardiaque était élevé dans les derniers tours !"