Russell n'a affiché aucune déception en réintégrant Williams

Quelques jours après avoir brillé lors du Grand Prix de Sakhir au volant de la Mercedes, George Russell a renoué ce vendredi avec sa Williams sur le circuit de Yas Marina. Hier encore, le Britannique ne savait pas dans quel baquet il s'installerait aujourd'hui, avant d'apprendre dans la soirée le retour de Lewis Hamilton. Le plus naturellement du monde, il a réintégré son écurie, avec laquelle il courra encore l'an prochain.

Après avoir confié que l'absence de son pilote s'était faite sentir le week-end dernier, le management de l'écurie de Grove s'est réjoui de retrouver son fer de lance, qui a été accueilli comme il se doit, avec même un petit message de bienvenue accolé dans son cockpit. "C'est génial de le voir revenir", souligne Simon Roberts, directeur de Williams. "C'est un peu comme s'il rentrait à la maison pour le week-end, c'est chouette."

Sans surprise, l'écurie a surtout retrouvé tout le professionnalisme d'un pilote qui n'a absolument pas manifesté la moindre part de déception, qui aurait pourtant pu être légitime. Russell s'est remis au travail, renouant aussi avec le fond du classement et une 16e place en adéquation avec le rythme de sa FW43 lors de la première séance d'essais libres.

"Je suis sûr qu'il est un peu déçu au fond de lui, mais nous l'avons vraiment chaleureusement accueilli", explique Simon Roberts. "Nous sommes vraiment ravis de le voir. Son programme s'est déroulé comme prévu. Nous avons roulé avec des capteurs en prévision de l'an prochain et il s'est rapidement réhabitué à la voiture. Peut-être que lors du premier tour il essayait de trouver à nouveau les points de freinage de notre voiture. Mais il n'a pas fait un pas de travers. Il a tout extrait de la voiture, comme prévu."

"Nous savons depuis un moment quel talent il a. Le week-end dernier, il a eu la chance de le montrer sur la scène mondiale. Et nous sommes vraiment heureux qu'il ait pu avoir cette opportunité. Nous avons Nicholas [Latifi] et George pour l'an prochain. L'essentiel sur quoi nous travaillons aujourd'hui, c'est de nous assurer de pouvoir leur donner la meilleure voiture possible."