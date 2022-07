Russell : "Pas de justification pour acclamer" un crash

Charger le lecteur audio

Après le duel de titans qu'ils se sont livré en 2021, Lewis Hamilton et Max Verstappen ne sont plus des adversaires directs pour le titre mondial, mais l'antagonisme entre leurs communautés de fans subsiste. Nous en avons eu un parfait exemple le week-end dernier, au Grand Prix d'Autriche, lorsque des milliers de Néerlandais présents au Red Bull Ring ont donné de la voix pour exprimer leur joie quand Hamilton a percuté le mur en qualifications après avoir perdu le contrôle dans le rapide virage 7, avant même que la condition du pilote britannique ne soit connue à la suite de l'impact.

Cette réaction était-elle acceptable ? Hamilton l'avait qualifiée d'"hallucinante", et certains pilotes semblent être d'accord, à commencer par son propre coéquipier, George Russell. "Je pense que quand on est de l'autre côté de la barrière, que ce soit en football ou en sport auto, les gens oublient parfois qu'il y a un être humain là-dedans", estime le jeune Anglais.

"Nous sommes tous des êtres humains : pilotes, ingénieurs, journalistes, fans. Il n'y a pas de justification pour huer quelqu'un, quelle que soit la raison, ou pour acclamer [un accident]. Nous risquons tous nos vies ici, et les dangers qu'entraîne le sport auto nous ont été rappelés récemment [avec l'accident de Zhou à Silverstone, ndlr]. Quand on roule à 300 km/h et que quelqu'un se réjouit qu'on percute le mur… Je ne sais pas quels sont les mots."

Des fans de Max Verstappen au Grand Prix d'Autriche

L'opinion de Daniel Ricciardo est similaire, jugeant que la rivalité ne doit pas prendre le pas sur la sportivité et la bienveillance.

"Je pense qu'avec un accident, on est sur un territoire un peu différent", souligne le pilote McLaren. "Certes, les rivalités, c'est super ; celle de Lewis et Max, surtout l'an dernier, était géniale. Comme dans n'importe quel sport, il y a toujours des pros et des antis. Que les gens acclament, par exemple, des batailles en piste, c'est cool. Je n'ai jamais été fan des huées, alors je ne les cautionne pas. Mais il y a forcément les pilotes qu'on aime et ceux qu'on ne soutient pas forcément."

"Cependant, je pense que lors d'un accident, on aimerait ne pas voir ça. Enfin, je ne vais pas contrôler les tribunes et toutes leurs émotions. Au niveau de la rivalité, c'est évidemment l'essence de ce sport, et c'est bien de voir les fans soutenir leur pilote. Mais j'imagine qu'il y a un moment et un endroit pour ça, et [ces huées] ne sont pas quelque chose que j'aimerais voir. Nous sommes des êtres humains, et je pense que les gens devraient parfois s'en souvenir."

"C'est facile quand on est dans la foule toute la journée et qu'on a bu quelques bières : si le gars d'à côté le fait, on se dit qu'on a le droit de le faire aussi. Mais je trouve qu'il y a un âge où on gagne en maturité et où on se rend compte que ce qu'on faisait quand on avait 15 ans, on ne devrait pas le faire à 30 ans. Il faut juste être un peu plus raisonnable."

Rappelons par ailleurs que le comportement des spectateurs au Red Bull Ring a été mis en cause à la suite de faits de harcèlement, notamment sexiste.