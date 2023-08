Selon Russell, la saison de Mercedes n'est pas un échec

Si la campagne 2022 de Mercedes a été marquée par le manque de performance de sa F1 face aux machines monopolisant les premières places, la marque à l'étoile a tout de même montré un meilleur visage en deuxième partie de saison, allant jusqu'à remporter la course disputée au Brésil.

Mais après 12 Grands Prix en 2023, aucun des deux pilotes Mercedes n'a été en mesure de se hisser sur la plus haute marche. Lewis Hamilton et George Russell totalisent actuellement cinq podiums, soit 12 de moins que l'année précédente. Pas de quoi inquiéter Russell cependant, qui conteste toute idée d'échec pour son équipe cette saison.

"J'ai l'impression que, en tant qu'équipe, nous sommes montés en puissance cette saison", a-t-il estimé. "L'on attendait évidemment beaucoup de nous en début de saison et c'est peut-être [la raison pour laquelle] les gens considèrent que notre saison est un peu un échec."

"Bien sûr, c'est loin d'être le niveau souhaité, parce que nous voulons nous battre pour des titres, mais dire que la deuxième place du championnat, avec 50 points d'avance sur le troisième, est un échec, c'est loin de la réalité. Nous savons que nous devons améliorer beaucoup de choses. Nous avons fait de très bons progrès et je pense qu'en entrant dans la seconde moitié de saison, nous pouvons être capables de faire face à n'importe quelle situation. Mais on ne sait jamais."

George Russell n'est monté qu'une seule fois sur le podium en 2023, au GP d'Espagne.

"L'année dernière, nous pensions que Singapour serait notre seule opportunité de gagner une course en seconde moitié de saison, et quand nous n'avons pas gagné à Singapour, il y a eu un peu de déception. Il n'y avait pas d'attentes avant le Brésil et nous avons remporté la course là-bas. Nous voyons donc chaque course comme une opportunité."

Le Grand Prix des Pays-Bas, qui se tient ce week-end, marque la reprise du championnat après plusieurs semaines de pause. L'année dernière, Mercedes y avait obtenu une opportunité de remporter la course, Hamilton ayant passé 14 tours en tête et son coéquipier ayant rallié l'arrivée à la deuxième place. Et selon Russell, la nature du circuit de Zandvoort, qui fait la part belle à l'appui aérodynamique, devrait offrir à Mercedes une nouvelle occasion de se montrer compétitif cette année.

"Ce type de circuit, les circuits à fort appui, nous réussit bien en règle générale", a-t-il indiqué. "Nous avons été rapides à Budapest. [Zandvoort] a probablement été l'un de nos circuits les plus compétitifs avec celui du Brésil [l'année dernière]. Mais nous ne savons pas ce que le week-end nous réserve. La météo, une fois de plus, semble très changeante. Mais ce n'est pas grave, quelles que soient les conditions, je pense que nous pouvons réaliser un bon week-end."