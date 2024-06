Sainz sur l'intérêt de Williams : "Il n'y a rien de décidé"

À Montréal, James Vowles, patron de l'écurie Williams, a clairement fait savoir qu'il souhaitait accueillir Carlos Sainz dans son équipe pour la saison prochaine. L'Espagnol a indiqué qu'il avait apprécié cet intérêt de la part de l'écurie britannique. Cependant, l'actuel pilote de la Scuderia Ferrari a aussi insisté sur le fait qu'il n'était pas encore prêt à décider de son avenir en Formule 1.

Carlos Sainz, dont la valeur a encore augmenté après sa victoire à Melbourne cette saison, évalue actuellement les opportunités que lui offrent Williams et Sauber/Audi pour l'année prochaine, les deux écuries étant claires sur le fait qu'il est leur cible numéro un pour un contrat en 2025.

Mais alors que l'offre de Sauber existe depuis un certain temps, avant même la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari, Williams a fait de plus en plus d'efforts ces dernières semaines pour convaincre Sainz qu'elle peut lui offrir un package suffisamment intéressant. L'Espagnol est bien conscient de la détermination de James Vowles à le faire venir à Grove, néanmoins il assure que les opportunités ouvertes ne vont pas le presser de faire un choix.

"J'apprécie évidemment l'intérêt de James et les mots gentils qu'il a toujours eus à mon égard", a déclaré Sainz en marge du GP du Canada. "On peut dire la même chose de ce que je ressens envers lui et son équipe. Mais la réalité est que je n'ai pas encore décidé où j'irai l'année prochaine parce que, comme je l'ai dit en conférence de presse l'autre jour, je suis trop concentré."

"En ce moment, ma tête est trop concentrée sur tous les week-ends que nous faisons. Chaque week-end, je me bats pour des podiums ou des victoires. Il est donc très difficile de se projeter dans l'avenir lorsqu'un week-end aussi important se profile à l'horizon. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour me poser avec mon management, [réfléchir] moi-même, et décider ensuite où je veux aller . Mais pour l'instant, il n'y a rien de décidé."

Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait attendre la pause estivale ou s'il voulait que les choses soient réglées avant, Sainz a répondu : "Je ne sais pas si je peux attendre ou si la décision viendra plus tôt. Honnêtement, je ne sais pas pour le moment."

Lors de la manche précédente à Monaco, Motorsport.com a révélé que Williams était en pourparlers avancés avec Carlos Sainz, afin de le placer aux côtés d'Alex Albon l'année prochaine. Bien que l'équipe ne se batte pas pour les podiums en ce moment, elle pense pouvoir offrir à Sainz un environnement dans lequel il pourra s'épanouir.

Avec Jonathan Noble