Pérez voit son expérience comme une arme face à Verstappen

Voilà trois ans que Max Verstappen n'a plus été battu par un coéquipier sur l'ensemble d'une saison de Formule 1. C'est bien simple : sur les 60 derniers Grands Prix en date, Verstappen a marqué 751 des 1165 points de Red Bull Racing, soit quasiment le double de ses coéquipiers. Un Daniel Ricciardo quelque peu malchanceux en 2018 ainsi que Pierre Gasly et Alexander Albon ont eu du mal à rivaliser. Ne trouvant plus de candidat viable dans son programme de jeunes pilotes pour épauler Verstappen, Red Bull a décidé de recruter Sergio Pérez, auteur d'une saison 2020 époustouflante chez Racing Point avec la quatrième place du championnat des pilotes et une sensationnelle victoire en Grand Prix.

Le Mexicain, qui a la réputation d'être expert dans l'art de la gestion des pneus, entame sa onzième saison dans l'élite, et lorsqu'il lui est demandé à quel point son expérience va être une arme face à Verstappen, il répond : "Je pense que c'en est une assez grosse, à vrai dire. Ici [en F1], quand les choses se passent mal, la pression est dure à supporter. Et quand on a l'expérience et qu'on a déjà connu ça, on peut se concentrer sur les bonnes choses. Côté technique, on développe également beaucoup de compétences au fil de sa carrière. Je pense juste être dans une très bonne phase. Cette opportunité arrive à un excellent stade de ma carrière et, oui, ça va bien se passer."

"J'ai confiance en mes capacités. Je pense que ce n’est qu'une question de temps avant que je ne maîtrise tout, mais je ne vois pas pourquoi avec le temps, une fois que je maîtriserai tout ce que je dois savoir sur la voiture, je ne pourrais pas être à ce niveau."

Pérez s'attend à une belle complémentarité avec Verstappen, qui n'a été battu à la régulière par un équipier le samedi qu'une fois sur les deux dernières saisons. Le nouveau pilote Red Bull, lui, avec une seule qualification dans le top 3 mais dix arrivées sur le podium depuis le début de sa carrière, trouve sa force en course. "Je pense que Max, de ce que j'ai vu, va être très fort en qualifications", estime-t-il. "Il va être une référence absolue en qualifications. Ma force vient le dimanche, avec les compétences et le rythme de course. Je pense donc que c'est une très bonne combinaison qui, espérons-le, va tirer le maximum de la voiture."

Propos recueillis par Jonathan Noble