Sergio Pérez fait le show dans les rues de Dallas

À l'heure où la Formule 1 s'apprête à faire son grand retour sur le continent américain, après quasiment deux ans d'absence en raison de la pandémie de COVID-19, Sergio Pérez et Red Bull Racing ont pris un peu d'avance. L'écurie autrichienne, jamais avare en événements de ce genre, était samedi dans les rues de Dallas, au Texas, pour offrir un joli spectacle au public présent.

À une semaine du Grand Prix des États-Unis, qui sera disputé sur le Circuit des Amériques à Austin, Sergio Pérez s'est glissé dans le cockpit d'une Red Bull RB7 (avec laquelle Sebastian Vettel a remporté son deuxième titre mondial en 2011) habillée d'une livrée 2021. Le Mexicain a ainsi participé à la première démonstration de l'équipe depuis deux ans, dans les rues de Harwood District.

Pérez a multiplié les runs sur le petit parcours tracé pour l'occasion, accompagné du motard Aaron Colton. L'occasion de s'offrir des sensations à part pour celui qui a rejoint Red Bull cette année et qui retrouvera le mois prochain son public toujours passionné à l'occasion du Grand Prix du Mexique.

"Aujourd'hui, c'était très spécial, j'ai vraiment adoré", a confié Sergio Pérez. "C'est la première fois que je faisais des donuts avec une Red Bull, c'était très amusant et c'est vraiment une journée qu'aucun d'entre nous n'oubliera de sitôt. C'est toujours un plaisir de venir aux États-Unis, je pouvais ressentir l'énergie de la foule et c'était incroyable de voir les sourires sur le visage des gens. Merci à tous les fans pour leur soutien aujourd'hui, ça me rend encore plus enthousiaste à l'idée de courir à Austin le week-end prochain, avec l'espoir de signer à nouveau un double podium."

Troisième du Grand Prix de Turquie, Sergio Pérez a en effet accompagné son coéquipier Max Verstappen sur le podium lors de la manche stambouliote il y a une semaine. Pour le Grand Prix des États-Unis, la Red Bull RB16B retrouvera ses couleurs traditionnelles après un passage au blanc et rouge pour honorer Honda. Néanmoins, la marque premium américaine du constructeur japonais, Acura, sera mise en avant, notamment sur les combinaisons des pilotes.