Stabiliser Alpine F1 est "la priorité absolue" de Renault

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PDG de Renault, François Provost a réaffirmé que la priorité du groupe était de stabiliser Alpine F1 avant de définir de nouvelles ambitions, tout en écartant l'idée d'un retour à un moteur maison.

Basile Davoine
Publié:
Pierre Gasly, Alpine

Photo de : Erik Junius

PDG du groupe Renault depuis bientôt un an, après avoir succédé à Luca de Meo fin juillet 2025, François Provost a assisté au Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1. Le dirigeant français a pu observer de plus près l'évolution de l'écurie Alpine, profondément transformée et remaniée depuis que le projet a été confié au revenant Flavio Briatore.

Actuellement cinquième du championnat constructeurs, l'écurie d'Enstone est dans les clous pour atteindre les objectifs fixés par le Losange, qui en est toujours l'actionnaire majoritaire.

Les monoplaces confiées à Pierre Gasly et Franco Colapinto profitent notamment du choix de la motorisation cliente Mercedes, après la fin polémique et historique du programme moteur à Viry-Châtillon. Renault assume aussi la manière dont l'équipe se reconstruit, elle qui accueillera notamment un nouveau sponsor titre inédit, la maison de mode Gucci, en 2027.

Lire aussi :

"Ma priorité absolue aujourd'hui est de stabiliser l'écurie, de lui donner des bases solides et d'entamer un redressement dès cette année, ce qui est le cas", explique François Provost dans des propos relayés par l'agence Reuters. "Notre objectif est d'atteindre au minimum la sixième place. C'est la première étape. C'est à partir de là que nous définirons notre nouvelle vision, notre nouvelle ambition."

"Quand l'équipe est complètement perdue, quand on est dans le flou, il faut d'abord fixer des priorités à très court terme et recentrer l'équipe sur la réalisation d'objectifs très concrets. C'est ce que j'appelle le plan sur un an. Les résultats sont bons sur le plan sportif et les choses se passent bien du côté du sponsoring. Je suis donc raisonnablement satisfait, mais je reste humble. Je sais que le chemin à parcourir sera encore long."

Assumant un grand pragmatisme, François Provost répète depuis plusieurs mois que l'engagement de Renault en Formule 1 n'est pas remis en cause. En revanche, il refuse d'ouvrir la porte à un retour d'un moteur maison à long terme, alors que la FIA pousse actuellement pour un retour à des V8 atmosphériques simplifiés à l'horizon 2030.

"Je ne veux pas perturber l'équipe ou qui que ce soit en semant le doute", insiste le PDG du constructeur français. "La situation est claire aujourd'hui : nous ne développons pas de moteurs pour la Formule 1. Nous avons le moteur Mercedes, et c'est un bon moteur. C'est clairement un des facteurs déclencheurs de notre redressement cette année."

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