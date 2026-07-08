Vasseur prévient tout emballement chez Ferrari et refuse de parler du titre

Malgré la deuxième victoire décrochée par Ferrari en 2026, cette fois-ci grâce à Charles Leclerc au Grand Prix de Grande-Bretagne, Frédéric Vasseur tempère les ardeurs. Le directeur de la Scuderia n'entend surtout pas parler de chances de jouer le titre face à Mercedes, rappelant que les performances de son écurie sont encore beaucoup trop irrégulières.

Car si, à Barcelone, les évolutions introduites ont permis à Lewis Hamilton de s'imposer, entre les deux succès de Ferrari, il y a eu un Grand Prix d'Autriche particulièrement compliqué. Le regain de forme est donc réel, mais pas total à ce stade, selon le dirigeant français, qui n'oublie pas non plus que la structure de Maranello a su capitaliser sur la malchance rencontrée tour à tour par les pilotes Mercedes ces dernières semaines.

C'est votre travail de parler du championnat, mais moi, je ne l'ai jamais fait.

Si Lewis Hamilton pointe désormais à 32 points du leader Kimi Antonelli au championnat pilotes, l'écart de 78 unités qui subsiste entre Mercedes et l'équipe au Cheval cabré au championnat constructeurs illustre le fossé qu'il reste à combler.

"Après Barcelone, on m'a dit : 'Ah, Ferrari est de retour dans la course au titre.' Et j'ai répondu non", rappelle Frédéric Vasseur. "La semaine suivante, on m'a dit que Ferrari était au milieu de nulle part. Et j'ai répondu non."

"J'aurai exactement la même approche avec tout le monde à l'usine. Je dirai : 'Les gars, on a fait un bon week-end. Maintenant, concentrons-nous sur Spa. Ça ne veut pas dire que nous sommes champions. Et nous ne sommes pas non plus au milieu de nulle part. On progresse étape par étape, c'est comme ça'."

"Je ne tire jamais de conclusions après une course, après deux courses, après un bon résultat ou après un mauvais résultat. Mon seul objectif est de faire plus et mieux. C'est vrai pour moi et c'est vrai pour tout le monde à l'usine. Et c'est votre travail de parler du championnat, mais moi, je ne l'ai jamais fait."

Mercedes a encore de la marge selon Vasseur. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Pour Frédéric Vasseur, la domination exercée par Mercedes depuis le début de saison, que Ferrari est parvenue à interrompre, demeure une réalité. Il considère toujours que l'écurie de Brackley possède, avec sa W17, la meilleure arme de la grille.

"Honnêtement, je pense que Mercedes a toujours un léger avantage en performance pure", avance-t-il. "La semaine prochaine, ce sera un tout autre défi à Spa. D'abord parce que la météo sera assez différente, mais aussi parce qu'il faut repartir de zéro chaque week-end."

"Il n'y a rien de magique. On ne peut pas imaginer gagner cinq ou six dixièmes en un seul week-end. C'est simplement la somme de petits gains dans tous les domaines qui fera la différence."