Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Vasseur prévient tout emballement chez Ferrari et refuse de parler du titre

Formule 1
Vasseur prévient tout emballement chez Ferrari et refuse de parler du titre

Steiner explique pourquoi les équipes renoncent à une part des bénéfices du MotoGP

MotoGP
Steiner explique pourquoi les équipes renoncent à une part des bénéfices du MotoGP

Stabiliser Alpine F1 est "la priorité absolue" de Renault

Formule 1
Stabiliser Alpine F1 est "la priorité absolue" de Renault

"Spa et Monza vont être tristes" avec les F1 2026, prévient Piastri

Formule 1
"Spa et Monza vont être tristes" avec les F1 2026, prévient Piastri

Le choix de réglage qui a coûté cher à Lewis Hamilton à Silverstone

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Le choix de réglage qui a coûté cher à Lewis Hamilton à Silverstone

Rythme "choquant", F1 "inconduisible" : Norris sauve une 4e place venue de nulle part

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Rythme "choquant", F1 "inconduisible" : Norris sauve une 4e place venue de nulle part

Le programme du GP d'Allemagne MotoGP 2026

MotoGP
GP d'Allemagne
Le programme du GP d'Allemagne MotoGP 2026

Après une éternité, Audi F1 retrouve enfin les points grâce à Bortoleto

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Après une éternité, Audi F1 retrouve enfin les points grâce à Bortoleto
Formule 1

Vasseur prévient tout emballement chez Ferrari et refuse de parler du titre

Frédéric Vasseur refuse de tirer trop d'enseignements de la victoire de Charles Leclerc au Grand Prix de Grande-Bretagne et ne veut pas entendre parler de la course au titre.

Basile Davoine
Publié:
Frederic Vasseur, Ferrari

Photo de : James Sutton / LAT Images via Getty Images

Malgré la deuxième victoire décrochée par Ferrari en 2026, cette fois-ci grâce à Charles Leclerc au Grand Prix de Grande-Bretagne, Frédéric Vasseur tempère les ardeurs. Le directeur de la Scuderia n'entend surtout pas parler de chances de jouer le titre face à Mercedes, rappelant que les performances de son écurie sont encore beaucoup trop irrégulières.

Car si, à Barcelone, les évolutions introduites ont permis à Lewis Hamilton de s'imposer, entre les deux succès de Ferrari, il y a eu un Grand Prix d'Autriche particulièrement compliqué. Le regain de forme est donc réel, mais pas total à ce stade, selon le dirigeant français, qui n'oublie pas non plus que la structure de Maranello a su capitaliser sur la malchance rencontrée tour à tour par les pilotes Mercedes ces dernières semaines.

C'est votre travail de parler du championnat, mais moi, je ne l'ai jamais fait.

Si Lewis Hamilton pointe désormais à 32 points du leader Kimi Antonelli au championnat pilotes, l'écart de 78 unités qui subsiste entre Mercedes et l'équipe au Cheval cabré au championnat constructeurs illustre le fossé qu'il reste à combler.

"Après Barcelone, on m'a dit : 'Ah, Ferrari est de retour dans la course au titre.' Et j'ai répondu non", rappelle Frédéric Vasseur. "La semaine suivante, on m'a dit que Ferrari était au milieu de nulle part. Et j'ai répondu non."

"J'aurai exactement la même approche avec tout le monde à l'usine. Je dirai : 'Les gars, on a fait un bon week-end. Maintenant, concentrons-nous sur Spa. Ça ne veut pas dire que nous sommes champions. Et nous ne sommes pas non plus au milieu de nulle part. On progresse étape par étape, c'est comme ça'."

"Je ne tire jamais de conclusions après une course, après deux courses, après un bon résultat ou après un mauvais résultat. Mon seul objectif est de faire plus et mieux. C'est vrai pour moi et c'est vrai pour tout le monde à l'usine. Et c'est votre travail de parler du championnat, mais moi, je ne l'ai jamais fait."

Mercedes a encore de la marge selon Vasseur.

Mercedes a encore de la marge selon Vasseur.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Pour Frédéric Vasseur, la domination exercée par Mercedes depuis le début de saison, que Ferrari est parvenue à interrompre, demeure une réalité. Il considère toujours que l'écurie de Brackley possède, avec sa W17, la meilleure arme de la grille.

"Honnêtement, je pense que Mercedes a toujours un léger avantage en performance pure", avance-t-il. "La semaine prochaine, ce sera un tout autre défi à Spa. D'abord parce que la météo sera assez différente, mais aussi parce qu'il faut repartir de zéro chaque week-end."

"Il n'y a rien de magique. On ne peut pas imaginer gagner cinq ou six dixièmes en un seul week-end. C'est simplement la somme de petits gains dans tous les domaines qui fera la différence."

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Stabiliser Alpine F1 est "la priorité absolue" de Renault

Meilleurs commentaires
Plus de
Basile Davoine

Stabiliser Alpine F1 est "la priorité absolue" de Renault

Formule 1
Formule 1
Stabiliser Alpine F1 est "la priorité absolue" de Renault

Haas se rajoute des problèmes dans les stands

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Haas se rajoute des problèmes dans les stands

Russell admet qu'Antonelli mérite son avance : "Je dois être meilleur"

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Russell admet qu'Antonelli mérite son avance : "Je dois être meilleur"
Plus de
Lewis Hamilton

Le choix de réglage qui a coûté cher à Lewis Hamilton à Silverstone

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Le choix de réglage qui a coûté cher à Lewis Hamilton à Silverstone

La FIA enquête sur les ailerons rotatifs de Ferrari et Red Bull après les accidents de Verstappen

Formule 1
Formule 1
La FIA enquête sur les ailerons rotatifs de Ferrari et Red Bull après les accidents de Verstappen

Hamilton prédit des pénalités moteur pour Mercedes cette année

Formule 1
Formule 1
Hamilton prédit des pénalités moteur pour Mercedes cette année
Plus de
Ferrari

Hamilton et Leclerc en piste au Madring avec la SF-26 dès cette semaine

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Hamilton et Leclerc en piste au Madring avec la SF-26 dès cette semaine

Stratégie Ferrari à Silverstone : Hamilton s'interroge mais Vasseur assume

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Stratégie Ferrari à Silverstone : Hamilton s'interroge mais Vasseur assume

Hamilton déçu de son dimanche : "Toute la magie a disparu"

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Hamilton déçu de son dimanche : "Toute la magie a disparu"

Dernières actus

Vasseur prévient tout emballement chez Ferrari et refuse de parler du titre

Formule 1
Vasseur prévient tout emballement chez Ferrari et refuse de parler du titre

Steiner explique pourquoi les équipes renoncent à une part des bénéfices du MotoGP

MotoGP
Steiner explique pourquoi les équipes renoncent à une part des bénéfices du MotoGP

Stabiliser Alpine F1 est "la priorité absolue" de Renault

Formule 1
Stabiliser Alpine F1 est "la priorité absolue" de Renault

"Spa et Monza vont être tristes" avec les F1 2026, prévient Piastri

Formule 1
"Spa et Monza vont être tristes" avec les F1 2026, prévient Piastri