Steiner : "On ne va pas gagner la course, je ne rêve pas"

Kevin Magnussen a créé la surprise au Grand Prix de São Paulo lors d'une séance qualificative perturbée par une faible pluie qui a rarement été suffisante pour justifier l'utilisation de pneus intermédiaires mais qui a néanmoins fait varier le niveau d'adhérence, représentant un challenge pour les pilotes et les écuries. Prenant la piste en premier lors d'une Q3 où les précipitations allaient s'intensifier, le pilote Haas a brillé en signant la pole position avec deux dixièmes d'avance sur Max Verstappen.

"Cette année se passait déjà mieux, mais il y a eu des hauts et des bas", commente le directeur d'équipe Günther Steiner. "Nous avons surpassé notre niveau normal, nous en sommes conscients. Cela montre que si l'on travaille dur, si les gens font les efforts nécessaires, quand l'opportunité existe, on obtient le résultat. Cela donne de la confiance pour l'avenir : tout est possible." Haas n'avait jamais fait mieux que quatrième en qualifications, déjà avec Magnussen, à Imola cette année.

Il reste désormais à concrétiser lors du sprint de ce samedi, où Magnussen a déclaré son intention de faire preuve d'une "attaque maximale", puis en course ce dimanche. Haas ne perd pas de vue la lutte pour la huitième place du championnat des constructeurs, où l'écurie américaine compte 36 points et est talonnée par AlphaTauri (35).

"J'espère que nous parviendrons à rester dans les points", déclare Steiner au sujet du sprint. "Nous n'allons évidemment pas gagner la course, je ne rêve pas, mais on ne sait jamais. Rester dans les points, c'est ce qui est important pour nous à l'heure actuelle. Nous devons nous concentrer sur le maintien de la huitième place au championnat, car elle est très importante pour nous."

Quant à savoir s'il est frustré de ne probablement pas occuper la pole position pour le Grand Prix ce dimanche, l'Italien tempère : "Pas vraiment, une pole est une pole. Nous savions que c'était une course sprint, on ne peut pas être amer quant à quelque chose dont on est déjà au courant. En étant en pole pour la course sprint demain, nous pouvons marquer des points, et si nous faisons du bon travail, alors nous pouvons être en bonne position pour la course de dimanche. Nous avons les deux opportunités avec une pole. Alors je pense qu'il y a du négatif et du positif."