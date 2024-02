Moins rapide qu'Alonso en 2023, Stroll cherche à corriger le tir

L'année 2023 de Lance Stroll avait démarré de la plus mauvaise des manières, avec un accident de vélo et des fractures qui l'avaient contraint à se tenir éloigné des circuits pendant l'unique test de pré-saison. Remis à temps pour la manche d'ouverture, à Bahreïn, le pilote Aston Martin a néanmoins vu son nouveau coéquipier, Fernando Alonso, le surclasser pendant l'intégralité du championnat.

Battu à 25 reprises lors des séances de qualifications et à 21 reprises en course (cela inclut les shootouts et sprints), Stroll n'a clairement pas fait le poids face au double Champion du monde en titre, achevant l'année avec un déficit colossal de 132 points.

La présentation de l'Aston Martin AMR24, nouvelle arme de l'équipe de Silverstone pour la saison 2024, a été l'occasion pour Stroll de faire le bilan de sa précédente campagne. S'il estime qu'un manque de fiabilité récurrent a miné ses chances de tenir tête à Alonso, il reconnaît surtout que son voisin de garage s'est montré plus rapide sur la piste.

"L'an dernier, il [me manquait] de la vitesse, c'est certain", a-t-il lancé. "[Alonso] était tout simplement plus rapide. J'ai donc quelques idées sur lesquelles travailler, des choses que je veux améliorer à cet égard, c'est certain."

"Aussi, je n'aime pas utiliser le mot chance mais je pense que nous avons beaucoup manqué de chance l'année dernière et cela a rendu les choses plus difficiles. Lorsque nous nous battions pour de bonnes positions l'année dernière, il y a eu beaucoup de courses où nous avons connu des problèmes techniques. Les choses ne se sont pas déroulées comme nous le souhaitions."

Lance Stroll a déjà pu se faire une première idée de l'Aston Martin AMR24 lors de son shakedown, à Silverstone.

Les compteurs sont aujourd'hui remis à zéro et Stroll a devant lui l'opportunité de faire mieux que l'an passé. Pour y parvenir, le pilote s'interroge sur les points à améliorer : "Je réfléchis à des choses normales, à ce que j'attends de la voiture, à comment je peux être un meilleur pilote, aux domaines dans lesquels je peux m'améliorer. Et aussi, revenir en étant un peu plus fort physiquement et penser à certaines courses où j'ai senti que j'aurais pu être plus fort physiquement. Ce genre de choses, les choses habituelles."

"Chaque année est une nouvelle année. En ce début d'année, j'apprends, j'évolue, je réfléchis à ce que je peux faire de mieux, à la manière dont je peux m'améliorer. Mais aussi, je prends l'année à bras-le-corps et je vois ce qui se passe. Chaque année est très différente en F1. Cela dépend beaucoup du niveau de la voiture, de nombreux facteurs. Mais j'aimerais que nous nous battions pour des résultats importants cette année, que nous marquions beaucoup de points, que nous nous battions pour des podiums. Et une victoire en vert serait bien."