Uralkali accuse Haas de ne pas avoir respecté la décision de justice

Uralkali, ancien sponsor titre de Haas en F1, affirme que l'écurie n'a pas payé le remboursement ni livré une monoplace qui lui sont dus dans le cadre de la fin de leur accord.

Le mois dernier, un tribunal d'arbitrage suisse a statué sur le différend qui oppose l'écurie américaine et son ancien sponsor russe concernant la fin de leur relation à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en mars 2022.

Haas avait mis fin à son partenariat avec Uralkali alors que la saison 2022 était sur le point de débuter, rompant également avec son pilote Nikita Mazepin. Le différend qui dure depuis a finalement été soumis à une audience d'arbitrage en Suisse. Or, le tribunal a confirmé au mois de juin que l'écurie Haas était dans son droit de mettre fin au contrat de sponsoring de la manière dont elle l'a fait, et qu'il n'y avait pas eu de rupture de contrat. Cela signifie qu'aucune compensation ne doit être versée à Uralkali pour ce qui s'est passé.

Toutefois, il a également été décidé que Haas ne pouvait conserver qu'une partie des 13 millions de dollars qui lui avait été versés pour la saison. L'équipe a donc reçu l'ordre de restituer le solde du financement de sponsoring pour la période allant au-delà du 4 mars 2022, date à laquelle l'accord a été annulé. Ce montant s'élèverait à environ 9 millions de dollars. De plus, il a été demandé à Haas de respecter une clause du contrat qui exigeait qu'elle livre à Uralkali une F1 de l'équipe datant d'au moins 2021.

Nikita Mazepin Photo : Carl Bingham / Motorsport Images

Dans une déclaration publiée mardi, Uralkali affirme que la date limite fixée par le tribunal pour que le solde de l'argent versé soit réglé et la monoplace livrée est désormais dépassée sans que Haas n'ait agi.

"Malheureusement, ni l'argent (plus les intérêts et les frais) n'a été payé, ni la voiture de course livrée dans les délais impartis", indique un communiqué de presse de la société russe. "Une lettre envoyée par Uralkali à Haas au début du mois de juillet, proposant des options pour la livraison de la voiture de course, est restée sans réponse. Les intérêts sur la somme allouée continuent de s'accumuler."

Un représentant d'Uralkali est cité, déclarant : "Le fait que Haas n'ait pas exécuté les transferts requis constitue une violation flagrante de la décision du tribunal, telle qu'elle a été déterminée par une procédure d'arbitrage signée par les deux parties. Cela donne un nouveau sens à l'expression 'comportement antisportif'. Uralkali utilisera tous les moyens prévus par la loi pour veiller à l'application de la décision. Que tous les sponsors actuels et potentiels de Haas soient conscients du type de traitement qui peut les attendre."

Contacté par Motorsport.com, Haas n'a pas souhaité faire de commentaires sur cette affaire.