Verstappen confirme les progrès et la sérénité de Red Bull

Alors que les trois journées d'essais hivernaux touchent à leur fin à Bahreïn, Max Verstappen confirme que la nouvelle Red Bull RB19 est en progrès, tout en suggérant qu'il faudra en attendre davantage encore au fil de son développement. Bien que la lisibilité des tests demeure traditionnellement difficile, les Champions du monde en titre font plutôt très bonne impression cette semaine à Sakhir. C'est Sergio Pérez qui boucle le programme ce samedi.

"Je pense que la voiture fonctionne vraiment bien", se félicite Max Verstappen. "Je passe en revue beaucoup de choses que l'on voulait essayer, et tout est très intéressant dans ce que l'on a testé. Ce sont donc des journées très positives pour moi. Et globalement, j'aime piloter la voiture."

"Il y a pas mal de différences entre les voitures [par rapport à la RB18]. Elle se pilote différemment. Je pense que c'est aussi un peu lié aux pneus. Mais dans l'ensemble, c'est une progression par rapport à l'an dernier. Le principal problème que l'on avait l'an dernier, c'est que la voiture était très lourde. Au départ elle était très paresseuse, elle ne tournait pas, car le poids était aussi mal réparti. Et au fil de l'année, on s'est débarrassé de ça, et la performance a beaucoup progressé, c'est davantage devenu une voiture de course. Cette année, c'est juste la continuité, mais il y aussi des choses que l'on a trouvées et mises sur la voiture, qui sont clairement meilleures. Et on a déjà des choses dans les cartons, c'est un travail qui suit son cours. Mais on sait quelles sont nos limites, et on travaille avec ça."

Dans une semaine, le premier verdict tombera sur ce même circuit de Sakhir à l'occasion du Grand Prix d'ouverture de la saison. Interrogé sur sa confiance avant de défendre à nouveau son titre, le Néerlandais voit plus loin. "Il s'agit de concrétiser la performance", tranche-t-il. "On a vraiment fait des journées d'essais positives et on a appris beaucoup de choses, et j'espère que l'on va bien commencer le week-end, puis on verra où on terminera. Notre objectif est de gagner, et de remporter le championnat."

Propos recueillis par Adam Cooper

