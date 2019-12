Verstappen : "Je suis probablement trop franc et direct"

Depuis qu'il a débarqué en Formule 1 en 2015, Max Verstappen ne s'est pas montré avare en sorties médiatiques remarquées. Cette saison encore, malgré un comportement qui tend à s'assagir, le Néerlandais a fait parler de lui. On se souvient notamment de ses déclarations autour du drapeau jaune ignoré à Mexico, ou encore de ses accusations de triche très directes à l'encontre de Ferrari à Austin.

Alors qu'il boucle sa cinquième saison dans la catégorie reine, le pilote Red Bull Racing reconnaît qu'il a généralement du mal à ne pas dire trop haut ce qu'il pense lorsqu'il s'adresse à la presse. "Je suis probablement trop franc et trop direct", confesse-t-il dans une interview accordée à Autocar. "Je ne suis pas un robot en dehors de la voiture, et j'en suis content. C'est comme ça que j'ai été élevé. Parfois, ça peut jouer contre moi, mais j'en vois le bon côté."

Max Verstappen y voit là l'influence d'un père, Jos, qui l'a toujours poussé à ne pas jouer le rôle de quelqu'un qu'il n'est pas, même si cela peut agacer, froisser voire même vexer. "Il m'a donné énormément de conseils, des bons et des mauvais !", s'amuse Verstappen. "Toujours garder les pieds sur terre, être soi-même. Oui, c'est le plus important : être soi-même, ne pas changer. Bien sûr, on vieillit et on change naturellement un peu, mais il faut toujours se souvenir de qui sont ses véritables amis. C'était un bon conseil."

Une quête insatiable du progrès

Avec une troisième place au championnat, la cinquième campagne de Max Verstappen en Formule 1 est de loin la plus aboutie, ponctuée de trois victoires et de ses deux premières pole positions. Pour cette progression aussi, il estime que les jalons paternels ont joué un rôle déterminant.

"Chaque année jusqu'à présent, je peux dire que j'ai progressé et que je suis devenu meilleur", se félicite-t-il. "Je veux toujours placer la barre très haut, donc je veux toujours m'améliorer, et même une victoire peut être obtenue en faisant mieux. Beaucoup de monde fêterait une victoire comme si ça ne pouvait pas être mieux, mais j'essaie toujours de trouver des choses que j'aurais pu mieux faire. Mon père a joué un rôle important pour ça. Il dit : 'Oui, nous avons gagné, mais nous aurions pu gagner mieux que ça, il y a eu quelques erreurs'. Il a toujours été assez dur avec moi, et je fais de même. À l'époque, je n'étais pas d'accord, mais aujourd'hui je pense que ça m'aide beaucoup."

Ces erreurs, devenues moins nombreuses avec le temps mais parfois inévitables, Verstappen les assume sans mal : "Parfois il faut être agressif, parfois non. Il faut s'adapter à la situation, et au fil du temps on fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, sinon autant mettre un robot dans la voiture. C'est bien de faire des erreurs aussi, car c'est là qu'on apprend. Et surtout en course, quand on est à la limite, c'est facile de faire une erreur."