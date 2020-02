Verstappen veut "partir fort" pour mettre Hamilton sous pression

À quelques semaines des premiers essais hivernaux qui donneront le coup d'envoi de la saison 2020, Max Verstappen se montre confiant quant aux capacités de Red Bull Racing à venir mettre la pression sur Lewis Hamilton et Mercedes. Le Néerlandais est convaincu de pouvoir jouer un rôle majeur dans la lutte pour le titre cette année si son écurie lui en donne les moyens matériels. La première année de collaboration avec Honda a été prometteuse, et les progrès attendus pourraient permettre de changer la donne, à condition de pouvoir être au rendez-vous dès l'ouverture des hostilités à Melbourne.

Lire aussi : Le jour où Marko a vu en Verstappen une future star de la F1

"En F1, c'est bien sûr très dépendant de la voiture", rappelle Max Verstappen. "Au moins, quand on peut mettre la pression sur eux, c'est évidemment beaucoup plus dur. Si vous n'avez jamais vraiment de pression, vous pouvez piloter à 97 ou 98% et ne jamais faire d'erreur, simplement connaître un mauvais week-end sur 21 ou 22. Donc même si nous commençons à deux dixièmes, on peut vraiment faire monter la pression. Et bien sûr, j'aimerais commencer en étant immédiatement présent."

Quiconque voudra jouer le titre cette année devra tenter de détrôner un Lewis Hamilton au sommet de son art, qui a décroché en 2019 sa sixième couronne mondiale et peut en 2020 égaler le record historique de Michael Schumacher. Néanmoins, Max Verstappen ne voit pas le Britannique comme un adversaire imbattable. "Lewis est très bon, il est clairement l'un des meilleurs, mais ce n'est pas Dieu. Peut-être que Dieu est avec lui, mais il n'est pas Dieu", prévient-il.

"Nous voulons vraiment lancer un défi à Mercedes"

Pour mettre en pratique ses ambitions, le Néerlandais veut s'appuyer sur une écurie en laquelle il place toute sa confiance, alors qu'il vient d'y prolonger son contrat jusqu'en 2023. La structure autrichienne présentera sa nouvelle RB16 en milieu de semaine prochaine et le moral est visiblement au beau fixe.

"Je crois que l'année dernière était déjà bonne, surtout pour une saison de transition, c'était très prometteur", insiste Verstappen. "Nous voulons vraiment lancer un défi à Mercedes en particulier, et je pense que nous pouvons le faire. Évidemment, nous devons attendre et voir les essais, mais j'ai vraiment hâte. Tout le monde est enthousiaste. Tout le monde est très motivé, surtout après la fin d'année dernière. Je crois que nous étions très compétitifs."

"Nous savions sur quoi nous devions travailler mais vous savez, on ne peut pas tout résoudre en deux ou trois week-ends. Nous avons essayé certaines choses pour apprendre et comprendre en vue de cette année, nous travaillons dans la bonne direction. Mais bien sûr, désormais c'est à nous de développer plus que Mercedes et Ferrari durant l'hiver. Nous devons partir fort dès le tout premier Grand Prix, nous devons être au rendez-vous."

Quant au fait d'évoluer sous la pression supplémentaire d'une lutte pour le championnat, cela ne constitue pas la moindre inquiétude pour Verstappen. "C'est sous la pression de situations comme au Brésil, par exemple, mais aussi de courses difficiles comme en Allemagne, que l'on peut voir à quel point l'équipe excelle par rapport aux autres", estime-t-il. "J'ai également hâte de vivre cette bagarre et lorsque nous sommes proches, je suis presque sûr que nous pouvons être meilleurs."

Propos recueillis par Jonathan Noble

Vidéo sur le même sujet