Verstappen et Pérez toujours avec un plancher différent

Sergio Pérez utilisera à nouveau ce week-end un plancher différent de celui de Max Verstappen, pour le Grand Prix des Pays-Bas. Le pilote mexicain utilisait à Spa-Francorchamps une spécification alternative de cet élément mais a eu toutes les peines du monde à se hisser au niveau de son coéquipier, remonté de la 14e place sur la grille jusqu'à la première en course.

Le plancher utilisé par Sergio Pérez offre une nouvelle direction que Red Bull avait initialement testée puis rapidement abandonnée sur la monoplace de Max Verstappen lors des Grands Prix de Grande-Bretagne et d'Autriche. Il s'agit d'une solution similaire à celle de Ferrari, avec une découpe sur le bord du plancher et une section en forme de languette qui se détache.

Les deux versions de plancher sur la Red Bull RB18.

Le Champion du monde n'apprécierait pas cette évolution et a ainsi choisi de revenir à la spécification précédente, or Red Bull veut insister et récolter davantage de données en l'installant durablement sur la RB18 de Sergio Pérez. "On a juste des planchers différents pour le moment", confirme le pilote mexicain. "On va avoir ce plancher pour les prochains Grands Prix. Et oui, on va essayer d'en avoir une meilleure lecture."

Désormais deuxième du championnat, Sergio Pérez est lui-même en quête de réponses quant à l'écart de performance qui se creuse avec son coéquipier par rapport au début de l'année. Le développement de la monoplace de Milton Keynes semble s'être orienté vers un équilibre qui convient davantage à son voisin de garage et son pilotage est désormais moins aisé pour lui.

"Je pense qu'au début, j'étais plus à l'aise", martèle Sergio Pérez. "À chaque fois que je commençais un week-end en EL1, je sentais que j'étais déjà facilement satisfait de l'équilibre, et les choses venaient naturellement. Au fur et à mesure de la saison, j'ai l'impression que c'est devenu de plus en plus difficile. Chaque week-end, je dois vraiment rentrer en profondeur dans l'analyse. Et oui, je ne suis pas aussi à l'aise avec la voiture que je l'étais avant."

Sergio Pérez a passé du temps cette semaine à l'usine de Milton Keynes afin de comprendre pourquoi Max Verstappen parvenait à ce point à tirer la quintessence de la monoplace, parallèlement à ses difficultés croissantes. "Il était super, super rapide le week-end dernier, vraiment très fort", ne peut-il que constater. "Je suis allé au simulateur cette semaine pour essayer de tout comprendre. Et j'espère pouvoir me relancer."