Verstappen : "Trop de dégradation pour attaquer Leclerc"

Il avait remporté quatre des six courses précédentes au Red Bull Ring, ainsi que les qualifications et le sprint de ce week-end. Autant dire que Max Verstappen partait favori pour le Grand Prix d'Autriche devant un public acquis à sa cause, et pourtant, l'épreuve de ce dimanche a donné lieu à un scénario bien différent.

S'il a aisément conservé la tête de la course au départ, Verstappen n'est jamais parvenu à creuser l'écart sur son dauphin Charles Leclerc, qui a pris l'avantage dès le 12e tour. Par la suite, avec un arrêt précoce et un manque de rythme en pneus durs, le pilote Red Bull a laissé filer un temps précieux, voyant son déficit culminer à 26 secondes après son second arrêt au stand. L'abandon de Carlos Sainz et le problème d'accélérateur de Leclerc lui ont redonné des espoirs de victoire, en vain.

"C'était une journée délicate. Il est immédiatement apparu que nous avions pas mal de difficultés avec les pneus, et cela a continué sur chaque composé. Trop de dégradation pour réellement attaquer Charles en particulier. Mais la deuxième place est quand même un bon résultat pour nous lors d'une journée difficile", a déclaré Verstappen en sortant de sa monoplace.

Le Néerlandais a donc eu pour principale mauvaise surprise l'usure des ses gommes. "Nous étions en difficulté au niveau de la gestion des pneus, c'est un peu déroutant en ce moment et nous devons mieux le comprendre, car d'habitude ça va très bien de ce côté-là", a-t-il déploré sur F1 TV, ajoutant sur Sky Sports F1 : "Si l'on regarde l'ensemble de la course, nous manquions de rythme. Il y avait simplement beaucoup de dégradation, et je ne comprends pas vraiment pourquoi ça allait si mal. Je ne pouvais pas gérer mes pneus comme je le voulais, il y avait beaucoup de grainage."

En comparaison, les Ferrari étaient très à l'aise, mais Verstappen a fait mieux que sauver les meubles en finissant deuxième avec le meilleur tour en course après avoir remporté le sprint. "En fin de compte, ne perdre que cinq points sur le week-end n'est pas si mal pour une mauvaise journée. Ça a été plus compliqué que je ne m'y attendais aujourd'hui, mais ça arrive parfois."

En revanche, ce rapport de force est un mauvais présage pour celui qui conserve 38 longueurs d'avance au championnat. "Même hier lors de la course sprint, [Ferrari] avait l'air très rapide à la fin, alors je m'attendais à ce que ce soit serré, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si rapides", admet Verstappen. "On dirait que nous avons connu un jour sans et qu'ils ont connu une journée très solide." Quant à savoir si la course au titre pourrait se jouer lors du tout dernier Grand Prix, il conclut : "C'est difficile à dire. Après cette journée, ça ne se présente pas super bien, mais les choses peuvent évoluer très vite."