Vowles va analyser une dernière fois les données de Sargeant

Alors que les 19 autres baquets sont déjà fermement occupés pour 2024, Logan Sargeant est à ce jour le seul pilote à ne pas savoir de quoi la saison prochaine sera faite. L'Américain demeure toutefois le favori à sa propre succession chez Williams, au terme d'un premier exercice mitigé dans le championnat.

S'il a semblé montré des signes de progression au fil de la saison et réussi à inscrire un point lors du Grand Prix des États-Unis, Sargeant a également commis des erreurs remarquées qui ont parfois abouti sur des accidents évitables. Dans l'exercice des qualifications, il n'a jamais réussi à devancer son équipier Alexander Albon cette saison, subissant de ce fait un cinglant 28-0 (ou 22-0 sans les shootouts).

L'attitude de Williams a toujours été d'affirmer que son pilote avait besoin de temps pour faire ses preuves et que ce temps lui serait donné jusqu'à la fin de saison. Sa septième position lors des qualifications du Grand Prix de Las Vegas semble avoir été un résultat particulièrement important dans la perspective de l'avenir.

Cependant, James Vowles, le directeur de la structure de Grove, a indiqué qu'avant toute décision sur le cas Sargeant, il allait se plonger dans les données de la saison afin d'avoir une vue d'ensemble de la forme affichée par l'Américain tout au long de l'année.

Logan Sargeant

Interrogé sur le moment où le choix serait fait, le technicien britannique a répondu : "Rapidement. Dans les semaines qui viennent. Fondamentalement, je voulais être sûr de voir la fin de la saison et d'évaluer toutes les options. Je suis quelqu'un qui a été très clair dès le début. Je veux évaluer la situation sur l'ensemble de la saison, pas sur une seule course, pour être sûr de prendre la bonne décision pour l'équipe et pour l'avenir de Logan également."

Même si d'autres options sont disponibles pour Williams, Vowles assure qu'il n'y a "pas beaucoup" de candidats et que l'accent est mis sur le travail autour des données de Logan Sargeant. "Je veux simplement vérifier une fois de plus les données d'une saison complète et examiner les progrès, les erreurs, les valeurs atypiques, la croissance et m'assurer que nous sommes sur la bonne voie."

Au cours du Grand Prix d'Abu Dhabi, Sargeant a assuré ne pas s'être encombré des inquiétudes autour de son contrat pour l'année prochaine, d'autant plus vu les propos clairs de Vowles sur l'avenir. "J'ai l'impression que, du point de vue du pilotage, tout s'est amélioré depuis un certain nombre de manches", a déclaré le pilote au numéro 2. "Et oui, j'essaie simplement de faire mon travail du mieux que je peux. Je pense qu'avec la façon dont les choses se sont déroulées récemment, je ne vois pas de problème."

Avec Jonathan Noble