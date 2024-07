Pour Vowles, les catégories junior doivent plus s'adapter aux femmes

Avec l'avènement l'année passée du championnat 100% féminin qu'est la F1 Academy, la FIA a montré son ambition d'élargir l'accès au sport automobile à tous, notamment en permettant l'intégration de plus de femmes. Néanmoins, les jeunes femmes se heurtent souvent à un plafond de verre dans leur parcours, en particulier lié aux différences entre les voitures des catégories junior et la Formule 1.

La F1 Academy utilise des monoplaces de type F4 avec un moteur de 164 chevaux qui, selon le directeur de Williams, sont adaptées, seulement ce n'est pas le cas des autres catégories. "Nous avons eu une réunion avec la F1 il y a [deux mois}, exactement à ce sujet", a déclaré James Vowles. "En ce qui concerne la F1 Academy, la voiture sera bonne. Ce que je veux dire par là, c'est que les forces nécessaires pour tourner ou freiner sont tout à fait gérables [sur les voitures de F1 Academy]. Mais les catégories suivantes ont été créées autour d'un corps masculin, elles n'ont pas été conçues pour permettre à tout le monde de se sentir à l'aise [au volant]. C'est ce que nous nous efforçons de changer."

"Le principal objectif sera au niveau de la direction. Cela ne va pas vous paraître énorme, mais la force nécessaire pour faire tourner une Formule 1 est de l'ordre de 10 à 15 newtons-mètres. Pour une Formule 2, c'est environ quatre fois plus, et c'est là que nous commençons vraiment à avoir un problème."

"C'est le niveau de force qui explique pourquoi cette voiture [la F1] est plus facile à piloter d'un point de vue technique. C'est une monoplace plus difficile, car elle a beaucoup plus d'appui, mais je veux dire que, physiquement, en termes de poids de la direction, c'est différent et c'est là que nous devons faire des progrès en tant que sport."

Doriane Pin devant Abbi Pulling lors d'une course de F1 Academy. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Susie [Wolff, directrice de la F1 Academy] en a parlé, et moi aussi, parce que notre parcours ne se limite pas à la F1 Academy", continue Vowles. "Ce que nous essayons de faire maintenant, c'est d'intégrer les talents du karting et de la F1 Academy dans notre sport."

Certains acteurs du sport automobile s'étaient plaint des différences flagrantes entre les voitures de catégories inférieures et les Formule 1. Cela avait été le cas de Logan Sargeant en début d'année, qui trouvait que l'écart entre la F2 et la F1 était "trop grand" et ne permettait pas de bien préparer les pilotes à la catégorie reine, tant les différences de gestion de pilotage étaient marquées.

Rappelons qu'en 2024, des nouvelles monoplaces de Formule 2 ont été introduites avec l'objectif d'en augmenter les performances, bien influencées par les Formule 1 actuelles à effet de sol. Des changements qui ne règlent apparemment pas le problème selon l'ingénieur britannique. Bien conscient de l'écart technique et mécanique entre les différents championnats, il en fait l'un des objectifs principaux du développement futur des monoplaces de catégories inférieures.

"Les prochaines étapes consisteront à amener les autres catégories junior, à savoir la FRECA, la Formule 3 et la Formule 2, dans le même genre de domaine, afin qu'elles deviennent gérables et pilotables et qu'elles se rapprochent davantage d'une Formule 1", ajoute Vowles. "Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Ils ne changent ces voitures qu'une fois tous les quatre ans, mais les prochaines évolutions seront liées à ces changements."

Propos recueillis par Jonathan Noble