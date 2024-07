L'ascension de McLaren : "On rattrape encore notre retard"

Le retour de McLaren aux avant-postes et son statut actuel de meilleure force du plateau au coude-à-coude avec Red Bull sont impressionnants au vu de l'état de l'équipe en début de saison passée. Le passage à la nouvelle réglementation en 2022 avait été rude pour l'écurie britannique, qui sortait tout juste la tête de l'eau en 2021.

Les performances actuelles de la MCL38 et celles de la monoplace de fin de saison dernière, peuvent être attribuées à la mise à niveau de plusieurs nouvelles infrastructures au quartier général de McLaren, courant 2023. On y compte notamment la soufflerie mais également un nouveau simulateur, et de nouvelles installations pour la production de matériaux composites.

Pour Andrea Stella, le directeur de McLaren, ces aboutissements sont "une première étape pour combler les lacunes accumulées au cours de 15 années d'investissements manqués chez McLaren". Malgré sa troisième place au classement constructeurs, l'ingénieur italien pense que l'équipe a encore beaucoup de retard à rattraper, notamment en termes d'infrastructures, qu'il ne considère pour l'instant pas à la hauteur de celles des meilleures équipes de la grille.

"Tous ces investissements nous ont permis de combler les lacunes dans les fondamentaux du point de vue de l'infrastructure", explique Stella dans une interview accordée à la rédaction allemande de Motorsport.com. "Aujourd'hui, nous sommes en train de passer à l'étape suivante. Il s'agit par exemple de contrôler les pièces qui arrivent. Nous avons besoin d'outils pour vérifier que les pièces sont prêtes à être utilisées sur la voiture ou non. Nous devons investir dans des machines qui, à l'heure actuelle, fonctionnent au-delà de leur durée de vie."

"Il y a encore beaucoup de choses à faire chez McLaren pour être compétitif par rapport à certaines des meilleures équipes qui ont investi de manière constante et régulière, année après année, après année, après année. Et pendant qu'elles [investissaient et se développaient] pendant 15 ans, nous n'avons rien fait. Et c'est aussi pour cela que nous sommes prudents. Nous sommes compétitifs actuellement. En ce moment, ce que nous faisons, nous le faisons bien. Mais nous restons très réalistes et humbles parce qu'on rattrape encore notre retard en tant qu'équipe."

Max Verstappen devant Lando Norris en Autriche. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

En effet, Stella se réjouit des progrès évidents de l'équipe, mais il reste prudent. Interrogé sur les performances de sa MCL38 et si elle pouvait être considérée comme la meilleure voiture du plateau, l'Italien ne semble pas convaincu. Certes Lando Norris a été en position de remporter plusieurs courses, comme au Canada, en Autriche ou en Grande-Bretagne mais au final, ce sont George Russell, Max Verstappen et Lewis Hamilton qui sont repartis avec le trophée de la victoire ; et cela a parfois été à cause d'une mauvaise gestion de stratégie par McLaren.

"McLaren était compétitif à Barcelone", déclare Stella. "Et pour nous, c'était un point de référence important parce que Barcelone est, de tous les circuits que nous avons connus ces derniers temps, le plus exigeant en termes d'aérodynamique pure. C'est donc une grande réussite. Mais à Monaco, c'est Ferrari qui avait la meilleure voiture. Au Canada, c'était Mercedes. [Et] en réalité, au Canada et à Barcelone, c'est Max qui a gagné la course. Chapeau bas donc à Red Bull. Mais il est clair que dans l'ensemble, [Red Bull] fait souvent un meilleur travail que nous."

McLaren n'est pas seulement capable de remporter des courses, mais peut maintenant être considérée comme un prétendant au titre. Avec la baisse de régime de Ferrari depuis Monaco, l'équipe britannique est remontée sur la Scuderia et sur Red Bull. Néanmoins, Stella explique que la possibilité de remporter le championnat n'est pas l'objectif principal, même si elle engendre logiquement de la motivation en plus.

"Nous ne regardons pas vraiment le résultat", ajoute l'ingénieur italien. "Nous ne participons pas au championnat du monde en pensant au titre. Nous participons au championnat en pensant à marquer le plus de points possible. Lorsque le titre entre en jeu, cela nous donne presque une motivation supplémentaire. [L'équipe se dit] : 'Continuons à améliorer notre façon de parler aux pilotes, de parler aux [ingénieurs] ou d'analyser les situations'. Il s'agit donc davantage d'utiliser le fait d'être dans la compétition pour le titre comme un avantage plutôt que de changer la façon de faire et de [se focaliser uniquement sur le fait de remporter le championnat]."

Propos recueillis par Christian Nimmervoll