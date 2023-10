Williams F1 aura aussi une livrée spéciale à Austin

Après Haas et Red Bull, c'est Williams qui disposera au Texas d'une livrée spéciale. L'écurie britannique a en effet dévoilé dans la nuit de jeudi à vendredi une décoration qui rendra hommage aux États-Unis, où se déroule la 18e manche de la saison 2023 de F1.

En effet, le capot moteur de la FW45 va tout bonnement afficher un drapeau américain. Les liens directs du constructeur basé à Grove avec le pays de l'Oncle Sam reposent à la fois sur l'origine de Dorilton Capital, le fonds d'investissement qui est aujourd'hui et depuis 2020 propriétaire de la structure, et également sur le fait qu'elle est la seule équipe de la grille à compter dans ses rangs un pilote américain, à savoir Logan Sargeant. Ce dernier est d'ailleurs le seul, à ce jour, à ne pas savoir de quoi son avenir sera fait et il a jusqu'à la fin de saison pour tenter de convaincre qu'il mérite de poursuivre l'aventure.

Logan Sargeant et Alexander Albon dévoilent les NFT présents sur l'aileron arrière de la Williams FW45 à Austin.

Il est à noter que cette livrée particulière ne s'arrête pas là puisque, outre la bannière étoilée, l'envers du premier flap de l'aileron arrière est décoré d'une série de NFT (des jetons non fongibles) dont certains ont été choisis par les pilotes eux-mêmes.

Williams a déjà utilisé des livrées spéciales lors de plusieurs épreuves cette saison, en Angleterre et en Hongrie pour fêter son 800e Grand Prix en discipline reine (avec un capot moteur sur lequel figurait une version stylisée de l'Union Jack) mais également entre les GP de Singapour et du Qatar, avec une décoration faisant la part belle au partenariat avec Gulf et qui avait été choisie dans le cadre d'un vote des fans.