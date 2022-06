Wolff : Le rythme d'Alonso à Monaco doit mener à des changements

Charger le lecteur audio

Au moment de relancer le Grand Prix de Monaco après la période de drapeau rouge ayant suivi l'accident impressionnant de Mick Schumacher, les stratégies ont divergé dans la pitlane, certains pilotes préférant conserver les pneus durs pour la demi-heure de course restante et d'autres optant pour les mediums, plus performants mais moins endurants.

Ce fut notamment le cas de Fernando Alonso, le pilote Alpine ayant quitté la voie des stands avec de nouvelles enveloppes jaunes. Et pour s'assurer de les emmener jusqu'à l'arrivée, Alonso a roulé à un train de sénateur, à la grande frustration de Lewis Hamilton. Le septuple Champion du monde, en huitième position, a ainsi passé tous les tours restants dans les échappements d'une Alpine si lente qu'elle a lâché plus de 30 secondes sur la voiture en cinquième position, sans avoir la possibilité de la dépasser.

Le manque d'opportunités de dépassement en Principauté est pointé du doigt depuis très longtemps, et selon Toto Wolff, le nouvel exemple fourni cette année par le pilotage d'Alonso doit pousser la F1 et les organisateurs de la course à revoir le tracé.

"À Monaco, la position sur la piste est primordiale", explique-t-il. "[Une différence de] cinq secondes, c'est comme une voiture de F2. Je pense que l'on doit examiner ça. [Monaco] est un grand spectacle, un endroit fantastique et c'est toujours incroyable de venir ici. Mais nous devons peut-être revoir un tracé où l'on peut être cinq secondes plus lent sans se faire dépasser."

Le port de Monaco

Le tracé étroit et sinueux du Grand Prix de Monaco est resté inchangé depuis de nombreuses années. Et étant donné que la place de l'épreuve au calendrier est de plus en plus menacée, Wolff espère que des changements puissent être effectués sur le circuit pour augmenter les chances de dépassement si un nouvel accord vient à être trouvé.

L'Autrichien reconnaît néanmoins que sans des travaux majeurs, toute modification sur le tracé relève presque de l'impossible. "Je pense qu'il y a un débat commercial à mener mais, clairement, les deux parties trouveront un compromis car nous avons besoin de Monaco et Monaco a besoin de la Formule 1", ajoute-t-il. "[Modifier] le tracé, c'est peut-être prendre ses désirs pour des réalités. Je ne sais pas où l'on peut rouler ailleurs que dans ces rues."

"Le tunnel est déjà rapide, je ne sais pas ce qui peut être fait. Peut-être que l'on peut simplement se débarrasser de la chicane [après] le tunnel et en faire une longue ligne droite. Et puis, au Bureau de Tabac, je ne sais pas... [Le virage] serait trop rapide. Peut-être [faire en sorte] que l'on freine davantage, mais je ne suis pas designer, je n'en ai aucune idée..."

Propos recueillis par Jonathan Noble