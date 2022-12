Tsunoda leader d'AlphaTauri ? Il a changé d'avis

Charger le lecteur audio

En 2023, la Scuderia AlphaTauri sera orpheline de Pierre Gasly, qui faisait ses beaux jours depuis cinq ans. Parti chez Alpine après avoir trouvé un accord avec Red Bull pour quitter le giron de la firme au taureau, le Français est remplacé à Faenza par le rookie Nyck de Vries, titré en Formule 2 et en Formule E mais novice dans l'élite malgré tout.

Dès lors, quel pilote va prendre naturellement les devants et donner l'impulsion au sein de l'écurie la saison prochaine ? Yuki Tsunoda prendra alors part à sa troisième campagne dans la catégorie reine du sport automobile, et en septembre dernier, interrogé sur sa capacité à assumer ce rôle, le Japonais avait répondu : "Ce sera dur." Conseiller sportif de Red Bull, Helmut Marko avait de surcroît enfoncé le clou : "Yuki est jeune et n'a pas cette expérience, c'est donc [De Vries] qui devrait mener l'équipe."

Or, après avoir fait jeu égal avec Pierre Gasly lors des six Grands Prix qui ont suivi sa déclaration initiale, Tsunoda semble avoir pris confiance et changé d'avis : "De toute façon, c'est le pilote le plus rapide qui va mener l'équipe. Peu m'importe que je sois le leader de l'équipe ou non, je me concentre sur mon travail : il y a beaucoup de choses à apprendre et à améliorer. Forcément, je vais quand même être plus responsable que cette année, puisque Pierre va partir. Mais je suis convaincu de pouvoir accomplir cela. Je vais revenir plus fort."

Tsunoda salue par ailleurs la contribution de Gasly à sa formation. "Dans l'ensemble, cette saison, je pense avoir bien progressé à chaque course, et je suis très content de la forme avec laquelle j'ai conclu cette année. Il me reste évidemment beaucoup de progrès à faire, surtout au niveau de la constance, mais au moins l'objectif pour l'an prochain est clair. Par ailleurs, un grand merci à Pierre. Ces deux dernières années, sans lui, je n'aurais pas pu réaliser autant de progrès, et il m'a appris beaucoup de choses. Il va me manquer, mais c'était un plaisir de travailler avec lui", conclut le pilote nippon.

Propos recueillis par Luke Smith

