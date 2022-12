Les relations entre Verstappen et Pérez n'inquiètent pas Red Bull

Charger le lecteur audio

L'accroc survenu lors du Grand Prix de São Paulo entre Max Verstappen et Sergio Pérez n'est qu'un accident de parcours déjà oublié, assure Christian Horner, qui insiste sur les "bonnes relations" qu'entretiennent ses deux pilotes. Le refus du Néerlandais de laisser passer son coéquipier avait entraîné la colère du mexicain mais l'imbroglio avait ensuite été géré en interne et la polémique désamorcée dès la manche suivante, à Abu Dhabi. Une situation qui incite surtout Red Bull à mettre l'accent sur la communication dans ses propres rangs.

"Ils sont tous les deux suffisamment adultes et ils ont une relation ouverte l'un envers l'autre", souligne Christian Horner dans une interview avec Speedcafe. "Chaque fois qu'il y a un problème, on en discute, on met les choses sur la table et on en parle ; je pense que la communication est toujours la meilleure manière de gérer un problème. Sergio est un garçon expérimenté, il est là depuis longtemps. C'est quelqu'un de très complet. Max est quelqu'un de très direct. Tous les deux ont toujours eu de bonnes relations, et je pense que ça va continuer."

L'affaire, bien que réglée, n'a pas été étalée sur la place publique et les raisons de l'agacement de Max Verstappen quand il a reçu l'ordre radio à Interlagos restent inconnues. Un choix de maintenir les discussions privées entre toutes les parties qui demeure assumé et respecté aujourd'hui.

"Il y a certaines choses dont les pilotes ont le droit de discuter entre eux, en privé", prévient le directeur de Red Bull Racing. "Toutes les conversations n'ont pas à se retrouver dans la presse. Les pilotes ont eu une bonne discussion après la course au Brésil. Les tensions ont été totalement apaisées, on a pu le voir quand ils sont arrivés à Abu Dhabi."

"Je crois que c'est un duo phénoménal pour Red Bull. Les succès qu'ils ont obtenus ces deux dernières saisons, leurs performances communes pour notre titre mondial [des constructeurs] cette année, le premier en neuf ans : c'est remarquable de leur part à tous les deux. Et je suis certain qu'à l'avenir, ils seront à la hauteur comme ils l'ont été ces deux dernières années."