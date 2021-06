Yuki Tsunoda partira des stands

Déjà condamné à la dernière place sur la grille de départ du Grand Prix de France, Yuki Tsunoda devra finalement s'élancer depuis la voie des stands, cet après-midi sur le circuit Paul Ricard.

Samedi, lors de la séance de qualifications, le pilote japonais n'a pas pu enregistrer le moindre tour chronométré. Et pour cause, dès sa première tentative en Q1, il a provoqué un drapeau rouge après être sorti de la piste au niveau du deuxième virage. Son AlphaTauri a été endommagée après un contact par l'arrière contre les protections, qui a mis fin à sa séance puisqu'il n'a pas pu repartir.

Après avoir évalué l'ampleur des dégâts, l'écurie italienne a procédé à un changement de fond plat, qui n'aura pas la même spécification que celui utilisé lors de la séance de qualifications. Les suspensions de l'AT02 ont également été modifiées, et la boîte de vitesses remplacée. Conformément à la réglementation du Parc Fermé, c'est donc depuis la voie des stands que Tsunoda prendra le départ à 15 heures, lui permettant également de procéder aux changements de réglages qu'il souhaite.

"C'était ma faute et je tiens à présenter mes excuses à l'équipe", a confié Tsunoda après son incartade. "J'ai trop utilisé le vibreur jaune au premier virage et je suis parti en tête-à-queue. J'ai essayé de freiner aussi fort que possible pour éviter le contact avec la barrière, mais c'était comme faire du patin à glace alors que j'étais en marche arrière."

"L'impact a été plutôt faible, mais il y a des dégâts sur la voiture et l'équipe devra travailler dur pour que je sois prêt dimanche. La meilleure manière de remercier l'équipe serait de faire une bonne course. C'est difficile de doubler ici mais j'attaquerai aussi fort que possible à chaque tour et j'exploiterai chaque opportunité que j'aurai."

C'est la deuxième fois cette saison que le rookie est victime d'un accident dès le début des qualifications, puisqu'il avait vécu pareille mésaventure à Imola, lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Il reste en revanche sur une belle prestation en course, à Bakou, où il a pris la septième place lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan.

