Wolff : Choisir nos pilotes en hiver était une "blague"

Lorsque vous dirigez une équipe septuple Championne du monde en titre, tous les projecteurs sont braqués sur vous. Et cette forte attention médiatique, Toto Wolff la connaît bien. Le directeur de l'écurie Mercedes est assailli de questions depuis le début de l'année car au terme de la saison 2021, le contrat de ses deux pilotes, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, prendra fin.

Les rumeurs vont bon train concernant le duo qui sera aligné par la marque à l'étoile en 2022. Une nouvelle fois interrogé sur le sujet, Wolff a déclaré il y a peu que Mercedes prendra tout le temps nécessaire avant de faire son choix final, quitte à repousser la décision "quelque part dans l'hiver", en "décembre, janvier ou février".

La déclaration de l'Autrichien était assez surprenante compte tenu de la marge de manœuvre que se laissait l'écurie. Mais il s'avère que ses commentaires n'étaient pas à prendre au sérieux. Visiblement lassé par les questions redondantes des journalistes, Wolff s'était autorisé une petite plaisanterie et a révélé la supercherie le lendemain : "C'était une blague", a-t-il expliqué. "On me pose cette question tellement souvent."

Ainsi, la décision de Mercedes sera prise bien plus tôt dans la saison. Mais avant cela, les performances de Valtteri Bottas, ayant rejoint l'équipe en 2017, et de George Russell, membre du programme junior, seront surveillées de très près. "[Ce sont] deux pilotes qui peuvent encore avoir une grande carrière en Formule 1", a avancé Wolff. "Je veux voir le plein potentiel de Valtteri cette année et continuer à observer la manière dont George gère la situation chez Williams."

Auteur de deux podiums cette saison, Valtteri Bottas ne pointe qu'à la sixième place du classement général. Le pilote finlandais a abandonné alors qu'il occupait la deuxième place au Grand Prix de Monaco mais a également été fantomatique en Émilie-Romagne et en Azerbaïdjan alors que son coéquipier occupait les premières places. Cependant, Bottas semble enfin sortir la tête de l'eau, comme en témoigne sa troisième place décrochée aux qualifications du Grand Prix de France.

Selon Wolff, le pilote a désormais toutes les cartes en main pour conserver son baquet l'an prochain : "Je suis très heureux. Je pense qu'il est dans un bon état d'esprit. Nous avons bien discuté la semaine dernière et il sait que tout est entre ses mains. C'est une bonne nouvelle car il est maître de son destin et il n'a qu'à rouler le plus vite possible."

Avec Luke Smith

