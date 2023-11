Courses sans éclat et final dans le gravier pour Binder à Sepang

Brad Binder a marqué le pas à Sepang, en enregistrant son plus faible résultat d'ensemble depuis le Sachsenring. Des soucis d'adhérence samedi et des blocages au freinage dimanche ont eu raison de sa performance, et il a fini par abandonner sur chute lors de la course principale.

Le pilote sud-africain avait pourtant bien entamé son week-end, avec de très bonnes sensations durant les premiers essais et une qualification directe en Q2 obtenue sans aucune difficulté. Ravi de la stabilité de sa machine tout autant que de sa constance pendant lette a première journée, Binder a déchanté en qualifications avec l'apparition de vibrations à l'avant de sa KTM.

Il ne jugeait toutefois pas le problème inquiétant et restait confiant pour le sprint, en s'élançant de la septième place. Mais dès le départ, il a remarqué un manque de grip notable sur le flanc gauche de son pneu arrière et en a été quitte pour une première course difficile. "Pendant le week-end, on a eu des pneus un petit peu mieux que d'autres et j'ai juste un peu joué de malchance en recevant le plus mauvais pour la course", résumait-il alors, soulagé de n'avoir eu à parcourir que dix tours dans ces conditions.

Placide à son habitude, Binder espérait alors tirer le gros lot afin de disposer des meilleurs pneus possibles pour la course principale et ainsi d'ajouter un solide résultat aux cinq points empochés samedi. Cependant, son week-end s'est terminé dans le bac à gravier peu après la mi-course. Gêné dans les premiers virages, il avait bouclé le tour d'ouverture en 11e position, mais se trouvait dans le groupe luttant pour le top 5 lorsqu'il est parti à la faute.

"Au warm-up, on a essayé des choses différentes et elles ont vraiment très bien fonctionné, avec un bon niveau d'adhérence. J'étais vraiment content, mais en course, j'ai eu un peu de mal pour ralentir la moto dans les zones de freinages", a-t-il expliqué. "L'arrière poussait beaucoup, je sentais que je ne perdais jamais en vitesse. Quand on ne freine pas bien, on ne tourne pas bien et la principale difficulté était que je n'arrêtais pas de perdre l'avant."

"C'était difficile à gérer au début. J'ai juste essayé de rester patient et de comprendre ce qu'il se passait, pour voir si ça allait s'améliorer pendant la course. Mais je n'ai pas pu aller si loin ! J'ai fini par perdre l'avant après neuf ou dix tours et la journée était finie."

"J'avais de gros soucis au freinage. Je freinais avec l'avant, l'arrière ne m'aidait pas, j'avais de gros blocages à l'avant et je ne perdais pas de vitesse. Je devais freiner avant les autres et j'avais l'impression d'accélérer quand ils ralentissaient devant moi. C'était vraiment difficile, je ne pouvais doubler personne dans ces conditions. Il y a eu des moments où j'ai failli percuter ceux qui me devançaient, il fallait vraiment faire attention et, malheureusement, même en essayant de gérer la situation j'ai fini par tomber."

En bagarre dans le même groupe que son coéquipier, Jack Miller a quant à lui vu l'arrivée, mais s'est fit chiper la septième place par Franco Morbidelli dans l'avant-dernier tour. La veille, le pilote australien avait obtenu la sixième position au sprint, juste derrière Binder, qu'il avait perçu plus à l'aise dans certains virages. Dimanche, la situation n'a pas vraiment évolué pour Miller, globalement en manque de rythme sans souci particulier identifié.

Ce week-end mitigé ne compromet pas la position de Brad Binder au championnat. Il reste le quatrième homme du classement général et il lui faudrait un exploit pour rejoindre le trio de tête à présent et son avance sur Johann Zarco, revenu au cinquième rang, est restée quasiment inchangée.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud