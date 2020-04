Crutchlow : "Pas de raison de ne pas courir en 2021"

Lorsque Lucio Cecchinello suggérait que la pause forcée à laquelle sont soumis les pilotes allait peut-être faire changer d'avis ceux qui pouvaient être tentés par la retraite, il ne croyait sans doute pas si bien dire. Interrogé sur son avenir par le site officiel du MotoGP, Cal Crutchlow a fait savoir que non seulement il n'était pas encore décidé à raccrocher, mais qu'il pouvait même envisager de poursuivre son engagement en rejoignant une autre marque.

Du haut de ses 34 ans, le pilote LCR fait partie des pilotes les plus âgés du plateau, et il n'a pas caché ces derniers mois s'interroger sur ses perspectives d'avenir, échaudé par des blessures parfois très lourdes et dont il garde des séquelles, et titillé par la paternité qui lui fait voir la vie sous un jour différent. Pourtant, il assure que de l'eau a coulé sous les ponts depuis ces déclarations et que sa motivation aujourd'hui n'est pas remise en question.

"L'année dernière j'ai dit que 2020 serait peut-être ma dernière année en compétition, mais ma motivation à la fin de l'année dernière était plus grande que jamais et elle est aujourd'hui inchangée, alors il n'y a pas de raison que je ne coure pas l'année prochaine en MotoGP", affirme Crutchlow, auteur de 12 podiums dont trois victoires depuis qu'il est au guidon de la RC213V.

Sous contrat avec Honda jusqu'à la fin de la saison 2020, le pilote anglais s'apprête à se lancer dans une sixième année avec le team LCR, tout en prenant une part très active au développement requis par le HRC. Malgré la relation de confiance qui s'est instaurée au fil des années, il n'exclut pas d'avoir encore suffisamment de ressources pour se lancer dans un nouveau défi en restant ouvert aux options possibles sur un marché qui n'a pas eu le temps de beaucoup avancer avant la suspension des activités.

"Je suis dans une situation similaire à celle de 80% des pilotes dans le paddock, mais pour le moment on ne court pas alors parler de continuer avec des constructeurs et surtout avec Honda… Je suis content de mon équipe, ils ont fait un travail fantastique ces dernières années, mais je vais aussi certainement parler avec d'autres équipes et d'autres constructeurs dans les prochains mois, quand on sera en mesure de commencer la saison, et on verra comment ça se passe", fait savoir Crutchlow.

"Ça ne signifie pas que je vais continuer à courir ou que je vais arrêter", précise-t-il, "mais je pense que j'ai encore beaucoup à donner en MotoGP et que je peux encore être compétitif et me battre. Peut-être que ce sera ma meilleure année en MotoGP."

