Le défi de Honda : "Faire avec ce que nous avons jusqu'au prochain test"

Après les sept jours de pistes consentis aux titulaires pendant l'intersaison et les essais privés menés par son pilote essayeur, Honda doit se rendre à l'évidence : c'est avec un niveau inférieur à celui espéré que les RC213V prendront place sur la grille de départ, la semaine prochaine, pour les premières courses d'une saison qui s'annonce très intense. Avec ses 21 manches et l'arrivée des courses sprint chaque samedi de Grand Prix, le championnat va engendrer des défis d'un nouveau genre. Mais la vitesse intrinsèque reste primordiale et, sur ce point, Honda semble encore loin du compte.

Or, une fois la saison lancée, le temps de piste va en très grande partie être dévolu à la préparation des courses. Le nouveau programme des week-ends mis en place verra en effet le temps cumulé d'essais libres réduit, et à cela s'ajoute le fait que les essais privés seront plus limités que jamais : les pilotes titulaires n'auront en effet que deux journées dans le courant de l'année pour compléter le travail mené lors des Grands Prix. Ils se retrouveront d'abord le 1er mai, au lendemain du GP d'Espagne, puis le 11 septembre, après celui de Saint-Marin.

"Maintenant, le championnat commence et jusqu'au prochain test, qui aura lieu à Jerez, nous devrons faire avec ce que nous avons", a constaté Alberto Puig dans une interview accordée à Motorsport.com à la fin du test de Portimão. "Nous allons essayer, avec ce que nous avons, de tirer le maximum de chaque course, par rapport à la mise au point de la moto et non avec de [nouvelles] pièces."

"C'est ce que nous avons. Nous aurions aimé trouver de meilleures solutions. Cela ne veut pas dire que nous pensons que c'est impossible ; notre objectif est d'y arriver et d'essayer d'obtenir une moto telle que nous le voulons. Mais vous dire aujourd'hui que nous l'avons n'aurait pas de sens parce que ce n'est pas vrai. Nous devons continuer à travailler et c'est ce que nous allons faire."

C'est Joan Mir qui a signé le meilleur temps d'une Honda au test de Portimão

Le team manager de Repsol Honda a bien noté des progrès lors du test de Portimão, mais insuffisants pour le moment, et il n'a pas caché le besoin de faire mieux. Au classement final de ces derniers essais de la pré-saison, Joan Mir, Marc Márquez et Álex Rins figuraient de la 13e à la 15e place, tous les trois avec un meilleur temps de 1'38"7 et réunis en seulement 20 millièmes, mais à huit dixièmes du meilleur temps.

"Nous avons fait des progrès, mais pas assez, au sens où nous devons nous améliorer, nous le savons clairement", a souligné Alberto Puig sans détour. "Nous avons écarté beaucoup de choses que nous pensions [bonnes], mais qui se sont avérées ne pas l'être, tandis que d'autres ont fonctionné pour nous. Vous me demandez comment je vois les choses : il est évident que nous sommes à cinq ou six dixièmes du rythme de ceux de devant, et nous devons donc nous améliorer. Voilà le résumé pour être clair, et nous ne nous en cachons pas parce que les temps sont ce qu'ils sont."

Dans ce contexte, qu'en est-il de l'état d'esprit de Marc Márquez, qui attendait tant de la part de son constructeur maintenant qu'il a retrouvé une bonne condition physique ? Il parait évident que toute la question sera de savoir si les progrès nécessaires que mentionne Alberto Puig pourront arriver à court terme, possiblement dès ce prochain test début mai, ou s'il faudra s'inscrire sur une longue attente.

Ce sur quoi le team manager ne doute pas un instant, en tout cas, c'est de la motivation du champion espagnol. "Marc est toujours motivé, toujours. S'il y a une chose dont il ne manque pas, c'est d'envie et de motivation. Il n'y a aucun type d'interrogation ou de question par rapport au pilote", a-t-il affirmé. Oui, tout dépend bel et bien de Honda et de ses ingénieurs.