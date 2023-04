Difficile pour Rossi de conseiller ses pilotes sans venir sur les circuits

Alors qu'une saison complète s'est écoulée depuis le départ à la retraite de Valentino Rossi, le MotoGP semble avoir du mal à se faire à son absence. Les chiffres de fréquentation des Grands Prix italiens ont fait pâlir le championnat la saison dernière, bien qu'un autre pilote du pays soit lancé vers le titre, et le MotoGP semble encore chercher la solution pour rebooster sa puissance médiatique.

Au sein même de ses troupes, l'absence de Rossi se fait sentir. Ainsi, son frère Luca Marini a lancé à la star un appel du pied très clair pour qu'il se fasse voir plus souvent dans le paddock.

"Avec Vale, je pense que c'était plus facile quand il courait ici, en MotoGP", a déclaré le pilote italien après avoir décroché son premier podium à Austin. "Depuis qu'il a arrêté, c'est beaucoup plus difficile pour lui de donner des conseils depuis la maison. Il ne peut pas voir les pneus, les températures, il ne peut pas très bien voir le rythme. Quand on est à la maison, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas."

"Mais quand il vient nous voir sur les courses, il a chaque fois perçu beaucoup de choses depuis les voies d'accès, plus que bien des gens qui font le tour et ne peuvent rien identifier à améliorer. C'est génial de l'avoir parfois dans le stand alors j'espère qu'il pourra venir plein de fois", a ajouté le pilote qui court sous les couleurs du team VR46, propriété de Rossi.

Passé à une carrière en endurance auto, Valentino Rossi s'est fait discret malgré le succès de ses pilotes. Pecco Bagnaia a été le premier de la VR46 Riders Academy à remporter le titre de la catégorie reine l'an dernier, et les autres brillent également. Franco Morbidelli s'est classé deuxième du championnat en 2021 et a remporté trois victoires jusqu'à présent dans la catégorie, qui s'ajoutent aux 12 de Bagnaia.

Également membre de l'Academy mais aussi pilote du team VR46, Marco Bezzecchi, Rookie de l'année en 2022, a décroché sa première victoire ce mois-en Argentine et occupe actuellement la tête du championnat devant Bagnaia. Luca Marini, quatrième homme de la formation à courir dans la catégorie reine actuellement, vient d'ouvrir son compteur de podiums.

Luca Marini a décroché son premier podium MotoGP à Austin

Les pilotes de la VR46 Riders Academy sont-ils en passe de devenir des références du MotoGP et pourront-ils marquer de leur empreinte les courses à venir ? "Il ne faut pas s'arrêter aux prochaines courses, je dirais même [que ce sera le cas] ces prochaines années", a estimé Luca Marini au micro de Sky MotoGP Italie.

"Il faut que l'on continue tous à progresser, à commencer par moi. Cette année je sens que je me suis amélioré, comme pilote et aussi comme personne, et on n'est pourtant qu'à la troisième course. Je m'attends à continuer à m'améliorer pour être toujours plus fort. Ensuite, cette année, je m'amuse énormément avec l'équipe, alors je suis content qu'il y ait autant de courses au programme, parce que je viens toujours avec le sourire. Il faut qu'on continue comme ça."

Marini n'a plus de "joker" au championnat

S'il a mis plus de temps que ses acolytes avant de monter sur le podium, Luca Marini fait partie des hommes forts de ce début de championnat selon plusieurs de ses adversaires qui le voient arrivé à maturité dans la catégorie. Souvent régulier à défaut d'être aux toutes premières places, le pilote de 25 ans sait qu'il s'agit de son meilleur atout tant la constance va compter sur un championnat aussi long que celui de cette année.

"Avec autant de courses, si vous faites une erreur, vous avez beaucoup de temps pour vous rattraper et essayer d'obtenir des résultats. Mais il est clair qu'avec un niveau aussi élevé et quand il y a au moins dix pilotes qui peuvent gagner tous les dimanches, c'est le fait d'être toujours parmi les six premiers qui fait gagner le championnat", a-t-il jugé à Austin.

"Je me concentre sur mon travail et j'essaie de continuer à me sentir bien sur la moto, comme ça a été le cas sur ce circuit très difficile. Les pistes qui arrivent à présent sont très différentes les unes des autres, alors il faudra voir, mais je m'attends à un championnat très serré."

À titre purement personnel, pourtant, Marini peine à se voir en candidat au titre : il estime avoir déjà joué son joker avec un premier Grand Prix manqué, où il a enregistré un double abandon. "Je ne pense pas [pouvoir jouer le titre] parce que j'ai utilisé mon joker à Portimão en ne marquant aucun point et c'est difficile dans un championnat qui a tellement de pilotes rapides sur des motos officielles, dans des équipes d'usine, de pouvoir se battre avec eux."

"Je vais juste essayer de me concentrer sur moi-même, sur mon pilotage, et d'apprécier chaque moment, essayer de me battre pour le podium et d'obtenir des résultats comme celui-ci. Je pense que ce sera une bonne saison pour moi si on peut continuer comme ça."