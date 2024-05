Espargaró, pilote d'essais "quel que soit le constructeur" en 2025 ?

Pendant longtemps, Aleix Espargaró envisageait de rester chez Aprilia après sa carrière de titulaire, dans la prolongation du rôle de "capitaine" qu'il a pris pour mener le développement de la machine italienne et en faire l'une des meilleures du plateau. Il envisageait ainsi de se reconvertir en pilote d'essais mais depuis l'annonce de sa retraite jeudi, cette piste a pris du plomb dans l'aile.

"Je ne pense pas que je vais rester chez Aprilia", a-t-il confié vendredi, confirmant des propos tenus la veille auprès de DAZN, diffuseur du MotoGP en Espagne. "J'aimerais être pilote d'essais, il y a aussi un gros changement dans le règlement qui arrive, j'aimerais vraiment continuer à piloter une moto", expliquait-il. "Nous avons discuté avec presque toutes les marques, ce ne sera très probablement pas Aprilia."

Ce samedi, le site officiel du MotoGP a interrogé Massimo Rivola, directeur général d'Aprilia Racing, sur la suite de l'aventure avec Espargaró mais l'Italien a botté en touche, ne voulant évoquer que la fin de la saison. Le manager du pilote, Albert Valera, s'est montré plus loquace, confirmant une volonté d'offrir les services d'Espargaró à une autre marque, aucune des quatre autres n'étant véritablement privilégiée à ce stade.

"Il est encore tôt pour dire où on va aller", a déclaré Valera. "Il a dit qu'il aimerait prendre un rôle de pilote d'essais. Je pense qu'il vise vraiment un nouveau défi. Cela voudra probablement dire apprécier l'expérience de rouler pour un autre constructeur, même si ce sera en tant que pilote d'essais et pas pilote officiel. C'est le rôle qu'il vise."

"Il réfléchit à comment se confronter à un nouveau défi. En même temps, il veut un peu ralentir. Il estime que ça pourrait passer par un rôle de pilote d'essais, quel que soit le constructeur. On est dans quelques discutions préalables pour comprendre où il va aller et où il ne va pas aller. Il a un niveau très élevé et je pense que ce serait une très bonne opportunité pour tout constructeur d'avoir un pilote d'essai comme Aleix."

Chez les concurrents d'Aprilia, KTM semble afficher complet entre le frère d'Aleix Espargaró, Pol, Dani Pedrosa et Jonas Folger qui participent aux essais de la marque. Yamaha s'appuie principalement sur Cal Crutchlow depuis 2021 tandis que Ducati et Honda ont les mêmes pilotes d'essais depuis plus longtemps : Michele Pirro est lié à la marque italienne depuis 2013 et a prolongé jusqu'en 2026, tandis que Stefan Bradl mène les essais du constructeur japonais depuis 2018.