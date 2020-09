Pecco Bagnaia a été "trop gourmand" et il a perdu la pole

Francesco Bagnaia a été le plus rapide ce samedi à Misano, mais il ne partira pas depuis la pole position. Après avoir signé le meilleur temps dans chacune des deux séances d'essais, il a encore été le plus rapide en qualifications mais son temps a été annulé, en raison d'un passage hors piste au dernier virage. Bagnaia devra se contenter de la cinquième place sur la grille de départ mais il espère encore briller en course.

"J’ai fait un ton tour", estime le pilote Ducati Pramac, deuxième de la course sur le même circuit il y a une semaine. "J’ai été trop gourmand dans le dernier virage. J’ai accéléré trop tôt et je suis sorti trop large."

"C’est toujours bien de faire un record. Mais en tous cas, nous sommes très forts et le rythme de course est plus important que le temps. Nous avons démontré que j’ai un très bon rythme. Cela aurait été mieux de partir en première ligne et peut-être que ce sera un problème demain, mais je ne sais pas pour le moment."

Pecco Bagnaia pense que les pilotes Yamaha seront difficiles à battre : "Je pense que j’ai un bon rythme pour demain", estime-t-il. "Je pense aussi que Viñales et Quartararo ont un très bon rythme. Nous verrons mieux le rythme de tout le monde en course. Nous verrons ce qu’il se passera. Je vais viser le top cinq mais nous verrons ce que la course m’apportera."

Bagnaia a chuté dans les Essais Libres 3. Il n'a pas aggravé sa blessure à la jambe et il pense qu'il sera plus à l'aise qu'il y a une semaine : "Quand j’ai chuté ce matin, j’ai essayé de ne pas arriver trop vite dans les graviers. C’était une petite chute, donc ça va. Je suis dans une bonne condition physique et je pense qu’elle sera meilleure en course. Je n’ai pas mal à la jambe. C’était pire la semaine dernière."