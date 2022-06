Franco Morbidelli performant "comme au bon vieux temps"

Charger le lecteur audio

Souvent à la peine depuis son arrivée dans l'équipe Yamaha officielle à la fin de l'été 2021, Franco Morbidelli s'est rassuré vendredi à Barcelone. Longtemps leader en EL1, il a conclu la séance au troisième rang et a pris la dixième place en Q2, à seulement 0"078 de son coéquipier Fabio Quartararo, la référence chez Yamaha. Le vice-Champion 2020 a retrouvé les sensations qui lui faisaient défaut ces derniers mois.

"Une journée positive, un vendredi positif", a résumé Morbidelli. "J'étais rapide dans la matinée et dans l'après-midi, on a pu tester plusieurs pneus et enfin, sans avoir la meilleure combinaison de pneus pour les performances, on a pu faire un top 10 et se qualifier [provisoirement] pour la Q2. Une journée positive."

"J'ai eu les sensations que je voulais quand je pilotais et ça s'est enfin confirmé en piste parce que de bons chronos et un bon rythme venaient. J'espère continuer dans cette direction."

Jamais qualifié sur les trois premières lignes et arrivé une seule fois dans le top 10 en course cette année, Franco Morbidelli a vécu comme un soulagement la première séance passée aux avant-postes : "C'est une bonne sensation, oui ! Dans la matinée, quand j'étais dans la ligne droite et que je regardais le classement [sur la tour] et que je voyais le #21 premier, je me sentais à nouveau bien, comme au bon vieux temps. Il faut continuer à aller de l'avant, à travailler et j'aime ça. J'en veux plus."

Le retour au premier plan de Morbidelli est à pondérer avec le manque d'adhérence ressenti par tous les pilotes vendredi, qui les mettaient tous dans des difficultés similaires et les empêchait de faire la différence, mais l'Italien sent qu'il prend enfin ses marques sur une M1 n'ayant pas les mêmes caractéristiques que celle dont il disposait chez SRT ces dernières saisons.

"On travaille toujours pour essayer d'exploiter la moto comme je le faisais avec l'ancienne. Celle-ci est un peu différente et je dois l'utiliser un peu différemment mais elle a un plus gros potentiel que l'ancienne. Il fallait ajuster les réglages et que je m'adapte."