Jack Miller a failli manquer l'extinction des feux au départ

Jack Miller a expliqué s'être déconcentré un court instant au moment de la procédure de départ de la course sprint, samedi au Sachsenring. Le pilote KTM s'est laissé perturber par un tear-off venu se coller sur sa moto au moment où il aurait dû suivre sa routine habituelle pour activer sa moto en mode départ.

"J'étais un peu empressé", a-t-il expliqué pour décrire la manière dont il a pris son envol. "Normalement, on suit notre petite routine, mais j'ai enlevé un tear-off quand je suis arrivé à mon emplacement sur la grille [après le tour de chauffe] et j'ai essayé de mettre le truc derrière, mais il a été poussé vers l'avant, sur la moto."

"J'ai regardé où il était et, bien sûr, il était sous moi ! Alors je me suis penché pour l'enlever et j'ai effectué tous les autres ajustements nécessaires. Mais quand les feux se sont allumés, je me suis demandé si j'avais bien activé le launch control, alors j'ai baissé les yeux et je les ai relevés, mais quand j'ai relevé les yeux, les feux s'éteignaient ! J'ai donc un peu sauté au départ."

Cette petite mésaventure est restée sans conséquences. Jack Miller s'est même particulièrement bien rattrapé, puisqu'il est entré dans le virage 1 en faisant jeu égal avec Pecco Bagnaia, qui partait de la pole position et se trouvait sur la trajectoire extérieure pour ce premier droite. Ce n'est qu'à la sortie du deuxième virage, un gauche, que le pilote Ducati a véritablement pris le dessus.

Jack Miller est resté en bagarre pour la tête dans les premiers tours, jusqu'au tournant qu'a été le double dépassement de Jorge Martín. Relégué à la troisième place, l'Australien avait suffisamment de marge sur ses poursuivants pour être à l'abri et il est allé chercher son troisième podium de la saison, le deuxième lors d'un sprint.

"Ça a été une course sprint incroyable. Ça a été très amusant de se battre avec eux. J'ai eu beaucoup de boulot dans le troisième secteur, dans les virages 9, 10 et 11 où j'ai un peu de mal. Mais sur le reste de la piste, la moto semble très bien fonctionner. Je suis très fort dans le premier secteur, fort dans le deuxième secteur, mais j'en perds dans le troisième secteur", a-t-il décrit.

"Je suis content de ce qu'on a fait aujourd'hui et j'ai hâte de travailler là-dessus demain", a ajouté le pilote KTM, qualifié en première ligne pour la deuxième fois cette saison. "Il reste du travail mais je suis content des performances de la moto, elle a été forte tout le week-end. Je pense que le fait de réussir cette Q2 compliquée a été vraiment bénéfique pour la course d'aujourd'hui, et évidemment pour celle de demain aussi."