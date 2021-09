Zarco sera opéré pour son arm-pump juste après Misano

Johann Zarco ne veut plus attendre. Il y a une semaine, le Français a révélé souffrir d'un arm-pump sur le bras droit, ce qui le limitait dans certaines courses. Même s'il n'a pas ressenti de gêne particulière sur le MotorLand Aragón, où les virages à gauche sont les plus nombreux et les sollicitions sur le bras droit moindres, il a pris la décision d'être opéré la semaine dernière.

Zarco passera entre les mains du chirurgien qui avait déjà opéré Fabio Quartararo en début de saison, pour une intervention uniquement sur l'avant-bras droit, alors qu'il avait un temps envisagé de se faire opérer des deux bras et de profiter de la pause de trois semaines entre le GP des Amériques et le retour à Misano.

"Je vais effectuer [l'opération] mercredi prochain à Aix", a confirmé Zarco à son arrivée sur le circuit italien. "C'est à côté de la maison et j'ai eu un bon feeling avec le docteur Dufour, qui a opéré Fabio et qui a beaucoup d'expérience là-dessus. Lundi et mardi, j'ai pu prendre du temps pour confirmer ce diagnostic du syndrome des loges sur le bras droit. D'où la décision d'en profiter pour le faire dès le retour de Misano."

"Je réfléchissais à le faire [après Austin] pour peut-être profiter des 15 jours de pause. Mais il conseille une semaine, c'est suffisant. Ça peut cicatriser très vite. Il dit que parfois, si on attend trop [avant de remonter sur la moto], ça cicatrise trop vite [...]. C'est pour ça qu'il conseille une semaine. C'est bien d'attaquer à nouveau ensuite."

Les forces subies par les avant-bras, en particulier le droit, peuvent provoquer un arm-pump, une forte raideur et parfois des douleurs. L'intervention consiste à sectionner la loge dans laquelle se situe le muscle afin de le libérer de la pression qu'il subit. Johann Zarco espère ne pas être limité au GP de Saint-Marin ce week-end et espère même l'arrivée de la pluie, qui pourrait réduire les vitesses de passage en courbe et donc les sollicitations sur les bras.

"On verra, mais ce week-end, je pense que je peux me battre quoiqu'il arrive parce que j'y suis habitué. Quand les sensations sont bonnes, même si c'est dur pour le bras, on peut faire de bonnes choses. J'espère avoir ces sensations. On pourrait avoir des conditions difficiles, donc ça serait encore mieux pour économiser de l'énergie et jouer mon jeu. Des conditions difficiles pourraient m'aider à avoir un bon week-end."

Après l'arrivée du GP d'Aragón, Johann Zarco a confirmé ne pas avoir été gêné sur ce circuit mais il ignore finalement s'il n'était pas quand même limité après plusieurs courses difficiles : "Comme je l'ai dit, dans la course en Aragón je n'ai eu aucune douleur mais je n'ai eu aucune sensation. J'étais trop lent en course. C'était le problème. Je me demande si j'étais trop lent parce que le corps est passé en 'mode sécurité', que j'espère ne pas avoir ce week-end. C'est dur à dire."

"J'ai eu plus de mal sur des pistes qui avaient des virages sur la droite. J'ai été proche de très bonnes choses et après j'ai manqué des chances de podium à cause de ça. C'est pour ça que j'ai pris la décision de faire [l'opération]. J'ai confirmé ça avec des diagnostics lundi et mardi. Le moment est venu de le faire parce que ça me limite vraiment dans mes capacités. C'est pour ça que la décision a été prise. Je suis content. J'ai de très bons conseils."

"Ce sera très dur pour les bras à Austin", a ajouté Zarco. "Tous les pilotes ont du mal avec ça. Je suis tourné vers Misano, sans me dire que j'aurai moins de force, comme d'habitude."